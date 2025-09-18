Jesse Williams e l’Ospitalità Italiana: Dietro le Quinte di Hotel Costiera

Un Viaggio nel Cuore dell’Ospitalità Italiana: “Hotel Costiera” e le Emozioni di un Attore AmericanoRoma – L’attore Jesse Williams, celebre per il suo ruolo in “Grey’s Anatomy”, si è lasciato conquistare dall’Italia, e non solo per la bellezza paesaggistica.

Durante la presentazione della nuova serie originale di Prime Video, “Hotel Costiera”, girata in Italia e con un cast a metà strada tra l’America e il nostro Paese, Williams ha espresso un profondo apprezzamento per il concetto di famiglia che permea la cultura italiana, un tessuto sociale intriso di memoria, rispetto, inclusione e, soprattutto, di una calorosa ospitalità.

L’esperienza sul set è stata arricchita da un episodio buffo, raccontato con entusiasmo dal cast.

Antonio Gerardi, con un sorriso, ha confessato di aver “rapito” l’attore americano il primo giorno del suo arrivo a Roma, portandolo in un ristorante diverso da quello concordato.

Pierpaolo Spollon ha aggiunto che l’incontro è stato quasi surreale, con Gerardi che sembrava aggiungere vino nel bicchiere di Williams, annuendo come per comunicare un segreto.

“È un perfezionista,” ha spiegato Gerardi, “ci ha insegnato tanto: un’attenzione maniacale ai dettagli prima e dopo le riprese che ha ispirato tutti.

Certo, non mancano le flessioni mattutine!” Maria Chiara Giannetta, che interpreta un personaggio che parla solo in inglese, e Tommaso Ragno, suo padre nel film, hanno sottolineato l’ironia, la simpatia e il profondo rispetto che l’attore americano dimostra verso il lavoro di tutti.

Il regista, Adam Bernstein (Giacomo Martelli), un premiato professionista con un solido curriculum, ha espresso grande entusiasmo per la serie e per la scelta del cast, evidenziando il ruolo protagonista dell’hotel stesso.

“L’hotel è il vero protagonista,” ha affermato.

“Abbiamo voluto esaltare l’unicità di ogni luogo, scegliendo colori e atmosfere diverse per Positano, Napoli e persino per rappresentare l’esperienza dei turisti.

” Bernstein ha anche confessato la sua passione per il rap napoletano, una scoperta inaspettata durante le riprese.

“Hotel Costiera” promette di essere una celebrazione dell’ospitalità italiana, un viaggio tra i colori, i sapori e le tradizioni della nostra penisola.

La serie, che debutterà il 24 settembre in esclusiva su Prime Video in diversi paesi, rappresenta un’occasione per scoprire un lato inatteso dell’Italia, attraverso gli occhi di un attore americano che, come molti prima di lui, si è innamorato del nostro Paese e della sua gente.

Un paese dove l’accoglienza non è solo un servizio, ma un modo di essere, un’arte antica che si tramanda di generazione in generazione, un tesoro prezioso da custodire e condividere con il mondo.