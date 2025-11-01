Joe Romano vince Italia’s Got Talent: un talento che emoziona

Joe Romano trionfa a Italia’s Got Talent: un percorso artistico tra passione, talento e coraggioLa vibrante cornice di Italia’s Got Talent, lo show di Fremantle Italia disponibile in esclusiva su Disney+, ha incoronato Joe Romano vincitore della sua ultima edizione.

La finale, un evento trasmesso in diretta per la prima volta sulla piattaforma streaming, ha rappresentato il culmine di un’intensa competizione tra dieci talenti, impegnati in un duello emozionante volto a conquistare il favore del pubblico.

Quest’anno, il voto del pubblico, esercitato tramite l’applicazione ufficiale dello show, ha avuto un peso determinante nell’assegnazione del premio.

La giuria, composta da personalità carismatiche come Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Alessandro Cattelan, affiancata dai conduttori Aurora e Fru, ha fornito un supporto continuo ai concorrenti, offrendo spunti di riflessione e incoraggiamento durante le loro performance.

L’interpretazione di “Try” di Pink, che ha profondamente commosso il pubblico, ha consacrato Joe Romano come vincitore, premiandolo inoltre con il prestigioso Golden Ticket di Intercity, offerto da Trenitalia in qualità di Main Partner, testimonianza del riconoscimento del suo potenziale.

Joe Romano, all’anagrafe Biagio, è un artista profondamente legato alle sue radici: nato a San Giorgio a Cremano e cresciuto a Casalnuovo di Napoli.

La sua passione per la musica è sbocciata in tenera età, quando, a soli quattro anni, inizia a cantare.

Per Joe, il talento non è un dono passivo, ma la capacità di coltivare e nutrire un’innata predisposizione, un impegno quotidiano per affinare la propria arte.

La sua formazione musicale inizia con lo studio del pianoforte all’età di otto anni, ma presto la sua vera vocazione si rivela: il canto.

A quindici anni, intraprende un percorso di lezioni di canto, mentre a vent’anni dà vita, insieme al fratello e al suo migliore amico, a un trio vocale, siglando un’importante tappa nel suo percorso artistico.

La dimensione live, il contatto diretto con il pubblico, è ciò che alimenta il suo spirito creativo.

Negli anni della gavetta, si è cimentato in innumerevoli esibizioni in locali, eventi e villaggi turistici, forgiando la propria identità artistica attraverso l’esperienza sul palco.

La sua performance a Italia’s Got Talent non si è limitata alla finale.

Già nelle Audition, aveva conquistato il pubblico e la giuria con il brano “Into the Unknown” di Frozen 2, ricevendo il Golden Buzzer di Mara Maionchi, un attestato di talento e promessa di un futuro radioso.

Nelle semifinali, ha poi sorpreso tutti con un audace e inaspettato mash-up che fondeva l’epica colonna sonora di “Oltre l’orizzonte” (Oceania) con l’energia selvaggia di “Highway to Hell” degli AC/DC, rivelando una versatilità vocale e una capacità di interpretazione fuori dal comune.

Il trionfo di Joe Romano si inserisce in un contesto di premi e riconoscimenti che hanno arricchito la serata.

Grazie all’applicazione ufficiale di Italia’s Got Talent, sponsorizzata da MediaWorld, il pubblico non solo ha avuto la possibilità di votare il vincitore, ma anche di premiare, settimana dopo settimana, il concorrente che si è distinto per il coraggio e l’originalità della propria performance.

Il Premio MediaWorld Let’s Go è andato a Dmytro Onyshchenko, un giovanissimo atleta ucraino la cui leggiadria e il suo talento hanno incantato il pubblico, testimoniando la diversità e la ricchezza di talenti presenti nel panorama dello spettacolo.