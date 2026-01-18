Katia Ricciarelli, 80 anni: una vita tra opera, amori e gossip

- Advertisement -

Katia Ricciarelli, un nome che evoca l’apice dell’opera italiana nel mondo, compie ottant’anni il 18 gennaio, un traguardo segnato da una carriera straordinaria e da una vita sentimentale intensa, spesso avvolta nel clamore mediatico.

Il suo percorso, magistralmente ripercorso nel suo libro “Da donna a donna.

La mia vita melodrammatica”, è un caleidoscopio di successi artistici, riconoscimenti prestigiosi e relazioni che hanno costellato il suo cammino.

L’inizio della sua ascesa fu inaspettato: un consiglio di un vicino di casa, colto dalla bellezza della sua voce, la spinse a tentare l’audizione che le spalancò le porte del palcoscenico internazionale.

Da quel momento, la Ricciarelli si affermò come soprano di fama mondiale, interpretando ruoli iconici nei teatri più prestigiosi, portando l’arte operistica italiana a un pubblico globale.

Ma la sua figura non si esaurisce nel ruolo di interprete sublime.

L’estro e la personalità forte l’hanno spinta a esplorare altri campi, con incursioni nel mondo della recitazione, dove ha ricevuto un Nastro d’Argento come migliore attrice protagonista, e in quello televisivo, partecipando a programmi di successo e offrendo il suo punto di vista come opinionista.

La sua presenza al Grande Fratello VIP ha ulteriormente amplificato la sua popolarità, dimostrando la sua capacità di reinventarsi e di interagire con un pubblico più ampio.

La sua vita privata è stata spesso oggetto di attenzione e speculazione.

Legata sentimentalmente al leggendario tenore José Carreras, un’unione che ha segnato un’epoca per il mondo dell’opera, la Ricciarelli ha vissuto anche una intensa relazione con il re della televisione italiana, Pippo Baudo, una figura centrale nel panorama dello spettacolo che ha lasciato un vuoto incolmabile con la sua scomparsa.

Un aneddoto confidenziale, svelato a Mara Venier durante una trasmissione televisiva, ha svelato un breve flirt con Alberto Sordi, aggiungendo un ulteriore tassello a un quadro complesso e affascinante.

La sua carriera, come lei stessa ammette, è stata un percorso costellato di “mazzi di fiori e fischi”, un contrasto che riflette la passione e le sfide intrinseche all’arte, e in particolare al mondo dell’opera.

A ottant’anni, Katia Ricciarelli incarna la forza di una donna che ha saputo trasformare le difficoltà in opportunità, che ha perseguito i suoi sogni con determinazione e che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura italiana e internazionale.

Il suo racconto autobiografico offre uno sguardo privilegiato su una vita vissuta intensamente, tra le note sublimi dell’opera e le dinamiche a volte tumultuose del mondo dello spettacolo.