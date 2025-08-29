La Gioia: il film sulla tragica storia di Gloria Rosboch

Il caso di Gloria Rosboch, la docente di lettere di 49 anni tragicamente scomparsa nel Canavese nel 2016, rappresenta una ferita ancora aperta nel tessuto sociale piemontese e un monito inquietante sulla vulnerabilità umana di fronte all’inganno e alla manipolazione.

La sua storia, che vide il suo inganno da parte di Gabriele Defilippi, un giovane dai talenti seduttivi e abili nel tesservi complesse reti di manipolazione, ha generato un’opera teatrale, “Se non sporca il mio pavimento” di Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori, capace di scavare a fondo nella psicologia dei protagonisti e delle loro dinamiche.

Ora, questa vicenda dolorosa trova nuova rappresentazione cinematografica con “La Gioia”, firmato dal regista Nicolangelo Gelormini.

Il film, interpretato da un cast di grande talento – Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella e Betti Pedrazzi – non si limita a ricostruire i fatti di cronaca, ma si propone di esplorarne le implicazioni più profonde.

L’adattamento cinematografico si discosta dall’immediatezza della cronaca per addentrarsi nell’analisi delle fragilità emotive che hanno reso Gloria preda di un manipolatore esperto.

Il film, presentato in anteprima alle Giornate degli Autori, un’autonoma e prestigiosa sezione della Mostra del Cinema di Venezia, mira a interrogare la società contemporanea su temi cruciali come la fiducia, l’abuso emotivo, l’illusione dell’amore e la difficoltà di discernere tra autenticità e finzione.

“La Gioia” si configura non solo come un dramma umano di grande intensità, ma anche come uno specchio che riflette le nostre debolezze, le nostre speranze e la nostra capacità di essere ingannati da chi si presenta come salvatore, celando un’anima tormentata e predatrice.

La distribuzione cinematografica, affidata a Vision Distribution, porterà quest’opera intensa e riflessiva a un pubblico più ampio, invitandolo a confrontarsi con un racconto che scuote le coscienze e pone interrogativi scomodi sulla natura umana.