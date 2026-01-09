La Villa Portoghese: Identità, Inganno e Ricerca di Sé

- Advertisement -

“La villa portoghese” di Avelina Prat, un’opera che si svela come un affresco interiore, non offre la mera evasione cinematografica, ma piuttosto un’immersione profonda nell’animo umano.

Il film, distribuito da Academy Two, invita a riflettere su concetti tanto vasti quanto intimi: l’identità, il luogo, la costruzione della realtà.

Al centro della narrazione troviamo Fernando (interpretato magistralmente da Manolo Solo), un professore di geografia, figura apparentemente ancorata alla razionalità e all’ordine.

La sua esistenza, definita da confini cartografici e mappe precise, viene brutalmente scossa dalla scomparsa improvvisa e inspiegabile della moglie.

Questa perdita non è semplicemente un evento tragico, ma una frattura ontologica che dissolve i suoi punti di riferimento, lasciandolo in preda a un senso di smarrimento.

La sua ricerca di un nuovo significato lo conduce in Portogallo, dove, in un atto di inganno e sopravvivenza, assume l’identità di Manuel, un giardiniere incontrato durante il viaggio.

Questo cambio di persona, apparentemente transitorio, si rivela un esperimento radicale, un tentativo di ricostruire sé stesso in un contesto alieno.

La villa portoghese, ereditata dalla nonna, diventa il palcoscenico di questa nuova esistenza, un luogo dove la natura rigogliosa contrasta con il vuoto interiore del protagonista.

La famiglia adottiva, generosa e accogliente, offre un’illusoria stabilità.

Il film non si limita a raccontare una storia di smarrimento e inganno, ma si configura come una riflessione filosofica sull’identità.

Avelina Prat, regista e sceneggiatrice, interroga il concetto di sé, ponendo domande cruciali: Cosa definisce chi siamo? È la geografia che ci forma, le persone che ci circondano, i geni ereditati? L’identità è un’entità fissa e immutabile o un costrutto fluido, plasmato dalle circostanze e dalle esperienze? Il luogo, inteso non solo come posizione geografica, ma come insieme di relazioni e significati, emerge come elemento fondamentale, un punto di riferimento cruciale per la costruzione del sé.

Il film indaga il desiderio di appartenenza, la ricerca di un “luogo” dove sentirsi a casa, un rifugio sicuro dove poter essere autentici.

La regia attinge a suggestioni letterarie, evocando l’atmosfera dei romanzi di Enrique Vila-Matas e Robert Walser, dove il senso di estraniamento e l’inquietudine esistenziale permeano l’intera narrazione.

Il protagonista, come spesso accade nei loro scritti, è tormentato da una sensazione di alienazione, un distacco dal mondo circostante e dagli eventi che lo coinvolgono.

La frase emblematica del geografo Fernando, “Il mondo è caotico finché non lo disegni”, racchiude l’essenza del film: la necessità di dare un senso al caos, di creare ordine e significato attraverso la narrazione, la mappatura, la costruzione di una realtà che possa essere compresa e gestita.

“La villa portoghese” non offre risposte facili, ma stimola una profonda riflessione sulla fragilità dell’identità, sulla ricerca del significato e sulla costante necessità di reinventarsi di fronte all’inevitabile precarietà dell’esistenza.