Laila Al Habash: Tempo, un Viaggio tra Identità e Riflessioni

Laila Al Habash e il Viaggio Esperienziale di “Tempo”: Un Album tra Ricordi, Identità e Riflessioni SocialiDopo il debutto acclamato con “Mystic Motel”, Laila Al Habash si presenta al pubblico con “Tempo”, un album che non è semplice prosecuzione, ma una vera e propria metamorfosi artistica.

Il nuovo lavoro non si limita a esplorare nuove sonorità, ma si configura come un diario introspettivo, un viaggio emotivo segnato dalla ricerca di un equilibrio interiore e da una profonda riflessione sulla condizione umana.

Il titolo, nato da un’immagine onirica, si rivela più di una semplice etichetta: è una lente attraverso cui Al Habash analizza la percezione del tempo, un bene apparentemente universale e gratuito, ma spesso sprecato o vissuto in un perpetuo senso di urgenza e inadeguatezza.

L’album nasce da un processo di elaborazione iniziato anni prima, quando la cantautrice romana di origini palestinesi avvertiva l’esigenza di un cambiamento, un’evoluzione che si sarebbe manifestata proprio attraverso la musica.

L’artista si descrive come costantemente divisa tra una sensazione di maturità e una precocità che la spingono a interrogarsi sul proprio percorso, un conflitto che si traduce in un racconto sincero e toccante.

Musicalmente, “Tempo” abbandona le atmosfere più rarefatte e minimali del precedente album per aprirsi a un suono più ampio, organico e stratificato.

L’utilizzo di strumenti suonati, la cura nella produzione, avvicinano il lavoro a un pop contemporaneo di alta qualità, pur mantenendo intatta l’impronta d’autore che contraddistingue la scrittura di Al Habash.

Questo approccio permette di creare un’esperienza sonora coinvolgente, capace di alternare momenti di leggerezza e introspezione, passando da riflessioni profonde a brani ritmicamente più vivaci.

Un elemento particolarmente suggestivo è la capacità dell’artista di dialogare con il proprio passato, come in “Ufo”, dove si rivolge alla giovane Laila, offrendo consolazione e osservandola con un misto di affetto e rimpianto.

Questa capacità di autoanalisi si estende alla sfera sociale, come testimonia “Che lavoro fai”, un brano che scuote la coscienza e denuncia l’ossessione per la produttività e l’apparenza che caratterizzano la Milano contemporanea.

La cantante esprime il desiderio di un mondo in cui l’identità personale prevalga sulla performance professionale, un mondo in cui la prima domanda non riguardi il lavoro svolto, ma la vera essenza dell’individuo.

Al cuore dell’album pulsa un’identità complessa e dolorosa.

La sua eredità palestinese, unita alla sua identità italiana, rappresenta una ferita aperta, una fonte di frustrazione e preoccupazione.

Pur non definendosi un’attivista, Al Habash sente il dovere morale di dare voce a una realtà segnata da sofferenza e ingiustizia, sperando che l’attenzione del pubblico si concentri sulle persone che vivono quelle esperienze, piuttosto che sui discorsi superficiali che ne vengono fatti.

“Tempo” si configura, dunque, come un album ricco di sfaccettature, un viaggio esperienziale che tocca temi universali come il tempo, l’identità, la memoria e la responsabilità sociale.

Il tour che accompagnerà l’album sarà un’occasione per il pubblico di immergersi in questo universo sonoro e emotivo, per ritrovare l’artista che ha sempre saputo comunicare con autenticità e profondità, per assistere a un vero e proprio salto di qualità, sia a livello musicale che scenico.

Un’esperienza che promette di essere intensa, coinvolgente e indimenticabile.