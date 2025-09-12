Laura Pausini: Ritorno Globale, Omaggio e Nuovo Inizio

Laura Pausini: Un Viaggio Sonoro Globale, Tra Eredità, Omaggio e Nuovo InizioLaura Pausini, icona indiscussa della musica italiana e interprete di fama internazionale, annuncia un ambizioso ritorno sulle scene con un triplice appuntamento: un inedito singolo, un album di reinterpretazioni di classici italiani e un tour mondiale senza precedenti, “Io Canto World Tour 2026/2027”.

Questo progetto, undicesima tappa della sua carriera live, si configura come un ponte tra passato, presente e futuro, un omaggio alle sue radici e un’esplorazione di nuovi orizzonti musicali.

Il tour, che prenderà il via il 27 marzo 2026 da Pamplona, in Spagna, si dispiegherà in un arco temporale esteso, abbracciando un vasto territorio che spazia dall’Europa all’America Latina, dagli Stati Uniti al Brasile, per poi concludersi con un trionfale ritorno in Italia.

La scelta di iniziare la tournée dall’estero sottolinea il suo ruolo di ambasciatrice della musica italiana nel mondo, un’immagine consolidata da anni di successi e riconoscimenti internazionali, culminati con il prestigioso Grammy Award.

“Il live è il cuore pulsante di ogni mio progetto,” afferma Laura Pausini, esprimendo la sua profonda connessione con il pubblico.

“È lì che la musica prende vita, dove si creano emozioni indimenticabili.

” Lo spettacolo promette di essere un’esperienza immersiva, che unisce i suoi successi più amati con brani inediti tratti dal nuovo album, “Io Canto 2”, per Warner Music.

“Io Canto 2” si rifà al successo del precedente progetto del 2006, “Io Canto”, che ha visto Laura Pausini reinterpretare capolavori della canzone italiana, contribuendo a diffonderli a livello globale.

Questo nuovo album, arricchito dalla versione in lingua spagnola, rappresenta un gesto di gratitudine verso il suo pubblico e un tributo alla musica che ha plasmato la sua identità artistica.

“Per chi, come me, ha mosso i primi passi nei piano bar, desiderare cantare quelle canzoni che fanno parte della tua vita, anche se non scritte per te, è un sentimento naturale,” spiega l’artista.

Il primo singolo estratto dall’album, “La mia storia tra le dita” di Gianluca Grignani, sarà disponibile in quattro lingue: italiano, spagnolo, portoghese e francese, testimoniando la sua vocazione multiculturale.

L’evento di inaugurazione del primo museo italiano dedicato a un’artista, a Solarolo, ha segnato un momento significativo nella sua carriera.

L’inaugurazione, avvenuta il 7 settembre, ha visto Laura Pausini tagliare il nastro in un luogo ricco di storia, un tempo la casa della sua famiglia e sede del suo fan club ufficiale, nato nel 1995.

L’apertura al pubblico, il 13 settembre, offre ai fan l’opportunità di immergersi nel suo universo creativo, riscoprendo immagini, oggetti e testimonianze del suo percorso artistico, un viaggio fatto di passione, impegno e talento.

Il museo si configura come un luogo di memoria e di ispirazione, un omaggio al suo contributo alla cultura italiana e alla sua capacità di conquistare il cuore del pubblico di tutto il mondo.