Ligabue, Certe Notti a Torino: un concerto epico all’Allianz Stadium

Dopo il trionfo di “Certe Notti” a Campovolo e alla Reggia di Caserta, un capitolo inedito si apre nel 2026 per l’universo musicale di Luciano Ligabue.

L’artista, icona indiscussa del rock italiano, annuncia una nuova tappa del suo celebre format, “Certe Notti a Torino”, che si svolgerà per la prima volta presso l’Allianz Stadium il 17 giugno.

Questo appuntamento rappresenta più di un semplice concerto: è un’immersione esperienziale nel cuore della sua musica, un viaggio emozionale che ripercorre tre decenni di successi, un omaggio al pubblico che ha condiviso con lui questi inestimabili momenti.

L’evento si configura come un ponte tra il passato glorioso e il futuro vibrante della carriera di Ligabue.

Si celebrano infatti i trent’anni da “Certe Notti” e dall’album “Buon Compleanno Elvis”, pietra miliare del 1995 che ha consacrato l’artista e definito un’intera generazione, e i vent’anni da quel primo, memorabile Campovolo, evento che ha fissato un nuovo standard per i concerti rock in Italia.

“Certe Notti a Torino” si inserisce in un calendario di eventi di ampio respiro.

Precedentemente annunciati, “Certe Notti a Roma” (12 giugno 2026, Stadio Olimpico) e “Certe Notti a Milano” (20 giugno 2026, Stadio San Siro – già sold out) completano una triplice consacrazione nel cuore delle città italiane.

Il San Siro, con la sua capacità di accogliere decine di migliaia di appassionati, testimonia la forza e la popolarità del format “Certe Notti”.

L’entusiasmo per questa tornata di concerti si estende oltre i confini nazionali.

A partire dal 1° maggio 2026, Ligabue intraprenderà “Certe Notti in Europa”, un tour che lo vedrà protagonista in alcune delle città più iconiche del continente.

Il percorso musicale si aprirà a Barcellona, per poi proseguire con tappe a Madrid, Parigi, Londra, Utrecht, Bruxelles, Lussemburgo e Zurigo.

Questo ambizioso progetto internazionale conferma lo status di Ligabue come artista di rilevanza globale, capace di conquistare un pubblico vasto ed eterogeneo.

I biglietti per “Certe Notti a Torino” saranno disponibili a partire dalle ore 18.00 di mercoledì 24 settembre attraverso i canali di vendita di Ticketone e presso i consueti punti autorizzati, invitando i fan a prepararsi per un’esperienza indimenticabile.