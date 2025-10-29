Madonna: Riscopri Bedtime Stories, un capitolo inedito.

Bedtime Stories: Un Viaggio Rivelato – L’Epocale Ritorno e il Capitolo InesploratoA trent’anni dalla pubblicazione di *Bedtime Stories*, un album che ha segnato un punto di svolta nella carriera di Madonna, Universal Music celebra questo anniversario con un’offerta inedita per i collezionisti e gli appassionati: *Bedtime Stories – The Untold Chapter*.

Più che una semplice ripubblicazione, si tratta di un’immersione profonda nell’evoluzione creativa di un progetto discografico che ha osato reinventare l’icona pop.

*The Untold Chapter* è un Ep di otto tracce che svela un universo di registrazioni dimenticate: demo embrionali, versioni alternative radicalmente diverse da quelle pubblicate e rarità custodite negli archivi.

Queste tracce offrono una prospettiva unica sul processo di creazione di *Bedtime Stories*, illustrando come l’album si sia evoluto, plasmato dalle influenze del rhythm and blues, del jazz e della bossa nova, mantenendo al contempo la distintiva impronta pop di Madonna.

L’Ep non è semplicemente una raccolta di “b-sides”, ma un vero e proprio documentario sonoro che rivela le scelte artistiche e le sperimentazioni che hanno portato alla forma finale dell’album.

L’Ep sarà disponibile in tiratura limitata su vinile nero, in formato digitale e in un’edizione deluxe a due CD.

Quest’ultima, un vero e proprio cofanetto, conterrà l’album originale *Bedtime Stories*, *The Untold Chapter* e un booklet di venti pagine ricco di testi, immagini rare e annotazioni che approfondiscono il contesto storico e creativo dell’epoca.

Per questo progetto speciale, Madonna ha ritrovato Stuart Price, il geniale produttore che ha curato *Confessions on a Dance Floor*, per ridare vita a queste versioni storiche.

La sua abilità nel mixaggio e nella manipolazione sonora ha permesso di creare un nuovo capitolo coerente, che integra le tracce inedite con l’album originale, mantenendone intatta l’essenza ma aggiungendo nuove sfumature.

L’artwork dell’Ep è altrettanto significativo: presenta immagini inedite, scattate nel 1994 da Paolo Roversi durante un servizio fotografico esclusivo, le stesse immagini che hanno accompagnato il singolo *Bedtime Story*, restituendo un’immagine vibrante e autentica dell’artista di quegli anni.

Parallelamente al lancio di *The Untold Chapter*, l’album *Bedtime Stories* verrà ristampato in un’elegante edizione in vinile argentato, un tributo alla sua importanza nella discografia di Madonna.

Pubblicato nel 1994, *Bedtime Stories* è ampiamente riconosciuto come uno dei suoi lavori più sperimentali e ambiziosi, un’audace deviazione dai suoi precedenti successi commerciali che ha saputo conquistare sia il pubblico che la critica.

Con vendite superiori a sette milioni di copie a livello mondiale, l’album ha consacrato successi indimenticabili come *Take a Bow*, *Secret* e *Human Nature*, consolidando la posizione di Madonna come artista innovativa e inarrestabile.

*Bedtime Stories – The Untold Chapter* non è solo un’occasione per riscoprire un classico, ma un viaggio emozionante nel cuore di un’era musicale iconica.