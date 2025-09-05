Måneskin feat. Tyla e Nile Rodgers: Un Dialogo Musicale Globale

“Talk to Me”: Un Dialogo Musicale Tra Generazioni e ContinentiIl panorama musicale italiano si arricchisce di una nuova, vibrante proposta: “Talk to Me”, il singolo di Damiano David, frontman dei Måneskin, in uscita il 12 settembre.

Il brano rappresenta un punto di convergenza artistica di rara intensità, frutto di una collaborazione inedita che unisce il carisma del leader dei Måneskin con la voce sensuale e contemporanea di Tyla, icona emergente della musica africana, e l’inconfondibile tocco della leggenda Nile Rodgers, chitarrista e produttore dalla carriera costellata di successi.

“Talk to Me” nasce da un momento di rinnovata ispirazione per Damiano David, alimentato dall’imminenza del tour mondiale.

Il singolo si configura come un’evoluzione artistica, un’esplorazione di sonorità inedite che riflette un percorso di crescita personale e musicale.

L’apporto di Nile Rodgers si rivela cruciale, infondendo al brano un’energia ritmica e armonica distintiva, un marchio di fabbrica riconosciuto a livello globale.

L’idea di un duetto, già presente nella mente di David durante la scrittura, trova la sua perfetta incarnazione nella voce di Tyla.

“È stato un onore averla a bordo,” confessa Damiano, esprimendo la sua ammirazione per la talentuosa artista sudafricana.

Tyla, a sua volta, descrive la collaborazione come un’esperienza “divertente e stimolante,” sottolineando come la fusione dei loro stili abbia dato vita a un suono fresco e dinamico.

Il processo creativo si è rivelato naturale e spontaneo, un vero e proprio scambio di idee e influenze reciproche.

Nile Rodgers, con la sua proverbiale maestria, ha contribuito a definire l’identità sonora del brano, integrandola come una “terza voce” essenziale.

La sua chitarra non è solo un accompagnamento, ma un elemento narrativo che arricchisce la trama musicale.

“Talk to Me” si colloca nel solco del successo di “Funny Little Fears”, album certificato in nove paesi e capace di raggiungere oltre 800 milioni di stream globali, testimoniando l’appeal internazionale dei Måneskin.

Il long video di lancio dell’album ha ottenuto una prestigiosa candidatura ai VMA’s 2025, accanto a una nomination per “Best Push Performance” con “Next Summer”.

Dopo un’intensa stagione estiva, segnata da esibizioni in alcuni dei festival più importanti del mondo, i Måneskin si apprestano a intraprendere il World Tour 2025, un viaggio musicale che li porterà a esibirsi in oltre trenta date in Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia, consolidando la loro posizione come una delle band più influenti e innovative del panorama musicale contemporaneo.

“Talk to Me” si preannuncia come un capitolo fondamentale di questa straordinaria avventura, un ponte sonoro che unisce generazioni, culture e continenti.