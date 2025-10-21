Marco Masini, 35 anni di carriera e un tour emozionale

Nel 2025, il panorama musicale italiano si illumina con una celebrazione significativa: Marco Masini, figura emblematica della scena cantautorale, festeggia trentacinque anni di carriera e, in particolare, il traguardo dei trent’anni dall’uscita di “Il cielo della Vergine”, un album che ha scolpito un’epoca e lasciato un’impronta indelebile.

Questo doppio anniversario si traduce in un tour, “Ci vorrebbe ancora il mare”, un viaggio emozionale che, dopo le vibranti date estive, prosegue autunnale nei principali palasport e teatri del paese, culminando in un concerto conclusivo di straordinaria suggestione al Teatro Colosseo di Torino il 5 dicembre.

Il recente concerto al Palazzo dello Sport di Roma, esaurito in tempi record, e le imminenti tappe all’Unipol Forum di Milano (24 ottobre) e al Nelson Mandela Forum di Firenze (25 ottobre), testimoniano la forza e la longevità del legame tra Masini e il suo pubblico.

L’esperienza di salire sul palco, come confidato dall’artista durante la data romana, è un’immersione in un flusso continuo, un’autostrada emotiva alimentata dall’energia di una platea che proietta l’interprete verso nuove vette artistiche, una sensazione di velocità e invincibilità che definisce l’essenza della performance dal vivo.

Il repertorio del tour non si limita a riproporre i classici che hanno definito la sua traiettoria, da “Disperato” a “Ci vorrebbe il mare”, passando per “T’innamorerai” e “L’uomo volante”.

Masini integra brani tratti dal suo ultimo progetto discografico, “10 Amori”, offrendo uno spaccato sulla sua evoluzione artistica, un percorso che si snoda tra continuità e rinnovamento.

Questa evoluzione, per Masini, è un imperativo, una sfida complessa per chi, come lui, affonda le radici negli anni Settanta.

Mantenere la coerenza con la propria identità artistica, pur adattandosi alle nuove sonorità e alle dinamiche di un panorama musicale in costante mutamento, richiede una profonda riflessione e una capacità di adattamento costante.

L’età, lungi dall’essere un limite, si rivela un catalizzatore di maturità e consapevolezza, spingendo l’artista a non rimanere ancorato al passato, ma a guardare al futuro con apertura mentale.

In questo futuro, Masini intravvede un ruolo attivo per le nuove generazioni di artisti.

“Oggi i giovani ti insegnano molto,” afferma, sottolineando l’importanza di ascoltare le nuove strutture e le nuove formule compositive che emergono dalla scena musicale contemporanea.

Questa apertura all’innovazione non è un semplice atto di cortesia, ma una necessità imprescindibile per rimanere rilevanti e continuare a creare musica autentica.

Il 2025 segna anche il trentesimo anniversario di “Il cielo della Vergine”, un album che ha consacrato il talento di Masini e che contiene “Bella stronza”, un brano iconico capace di trascendere i confini temporali.

La fortuna della musica, secondo l’artista, risiede nella sua capacità di raccontare storie universali, capaci di risuonare nel tempo e di mantenere intatta la loro forza emotiva, trasformandosi in evergreen.Da quella prima apparizione a Sanremo nel 1990 con “Disperato” fino ad oggi, Marco Masini ha navigato tra generi, epoche e sonorità diverse, dimostrando una straordinaria capacità di reinventarsi senza mai tradire le proprie radici.

La sua è un’evoluzione naturale, un processo di trasformazione che accompagna la crescita personale e che si riflette nella sua musica.

Se i primi dischi risentivano delle influenze dei Toto o degli Eagles, oggi l’artista continua a lasciarsi contaminare dalle nuove tendenze, abbracciando l’innovazione come strumento per rimanere in movimento e continuare a raccontare storie che emozionino e ispirino.