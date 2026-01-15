Mauro Ermanno Giovanardi: Un Ritorno Musicale e un Invito a Riflettere

- Advertisement -

“E poi scegliere con cura le parole” si configura come un ritorno significativo nel panorama musicale italiano, un’opera che sancisce il ritorno discografico di Mauro Ermanno Giovanardi in veste solista.

L’album, previsto per il 20 marzo sotto l’impronta di Woodworm Label, non si presenta come un mero ritorno, ma come un’evoluzione artistica che matura a seguito di un percorso personale e professionale complesso.

L’anticipazione di questo lavoro è stata graduale, una strategia volta a creare un’attesa palpabile.

Il singolo “Veloce”, già disponibile, offre un assaggio del suono che permea l’album, un’esplorazione di ritmi incalzanti e tematiche esistenziali.

A rafforzare questa preparazione, un mini EP di quattro tracce, in uscita dal 30 gennaio, promette di svelare ulteriori sfaccettature del progetto, offrendo al pubblico una prima immersione più approfondita nel mondo sonoro concepito da Giovanardi.

L’album, come suggerisce il titolo, sembra voler porre al centro l’importanza della comunicazione, l’attenzione e la responsabilità nel scegliere le parole che plasmano la realtà e le relazioni umane.

Non si tratta solamente di musica, ma di un invito alla riflessione, un’esortazione a considerare il peso delle parole, la loro capacità di ferire o di guarire, di costruire ponti o di erigere muri.

Il ritorno di Giovanardi in solista rappresenta non solo un evento per i suoi numerosi fan, ma anche un’occasione per il panorama musicale italiano di accogliere un artista che ha saputo, nel corso degli anni, ritagliarsi un posto di rilievo, affrontando tematiche complesse con un linguaggio diretto e appassionato.

L’album si preannuncia come un viaggio introspettivo, un’indagine sulla condizione umana, un’occasione per confrontarsi con le fragilità e le speranze che animano l’esistenza.

L’auspicio è che “E poi scegliere con cura le parole” possa essere un punto di partenza per nuove conversazioni, un invito a un ascolto attento e consapevole.