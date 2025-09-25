Morgan e Panella: Verrà l’Estate, un Ep innovativo

“Verrà l’Estate” emerge come un progetto discografico inedito, un Ep che sancisce il secondo capitolo della fertile collaborazione artistica tra Morgan e Pasquale Panella, dopo il successo di “Sì, Certo l’Amore”.

Pubblicato da Incipit Records e distribuito da Egea Music, l’Ep, disponibile a partire dal 26 settembre su tutte le principali piattaforme digitali, ridefinisce il concetto di singolo, trascendendo la mera fruizione occasionale per presentarsi come un’esperienza sonora completa e stratificata.

L’Ep non si limita a contenere la traccia omonima, “Verrà l’Estate”, ma si arricchisce di un brano aggiuntivo, “Parrucchieri del Verso” (escluso dalla versione album), e di una suite di nove tracce che esplora le tematiche e le atmosfere di entrambi i brani principali.

Questa architettura discografica è un ritorno alle radici artistiche di Morgan, che già in passato, durante la sua avventura con i Bluvertigo, aveva sperimentato un modello simile: ogni album era accompagnato da una serie di “mini-cd”, vere e proprie estensioni discografiche che offrivano al pubblico una più ampia gamma di interpretazioni e sperimentazioni sonore.

L’avvento della distribuzione digitale ha permesso di superare i limiti imposti dalla fisicità del supporto, aprendo la strada a una maggiore libertà creativa e a formati sempre più complessi.

“Verrà l’Estate” incarna perfettamente questa evoluzione, trasformando il singolo in un’opera organica, un episodio a sé stante che offre al pubblico uno sguardo approfondito nel processo creativo di Morgan e Panella.

La presenza di parti orchestrali isolate, versioni alternative dei brani e una toccante interpretazione dal vivo, voce e pianoforte, di “Odio l’estate” di Bruno Martino, sottolinea ulteriormente l’ambizione di questo progetto, che si configura come un vero e proprio viaggio sonoro e un’esplorazione delle sfumature emotive che legano i temi estivi e la poetica della parola.

L’Ep non è solo un ascolto, ma un invito a immergersi nell’universo artistico di due interpreti che sanno reinventare il concetto di musica popolare.