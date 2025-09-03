Mostra del Cinema: Bigelow apre con un film sull’apocalisse.

L’edizione veneziana della Mostra del Cinema si apre con un’ombra inquietante, quella proiettata da “A House of Dynamite” di Kathryn Bigelow, un’opera concorso che si configura come un atto di coraggio cinematografico.

Lungi dall’essere un mero intrattenimento, il film si addentra in un territorio emotivo e concettuale di straordinaria complessità: la potenziale, devastante realtà di un conflitto atomico totale, una catastrofe che l’immaginario collettivo, spesso, preferisce relegare ai margini della coscienza.

Bigelow, con la sua consueta maestria visiva e narrativa, non offre una semplice rappresentazione di distruzione.

Il film è un’esplorazione profonda della psiche umana di fronte all’apocalisse, un’analisi delle dinamiche sociali ed economiche che potrebbero condurre a un simile scenario.

Piuttosto che un monito didattico, “A House of Dynamite” si presenta come un esperimento, una simulazione estetica per permettere al pubblico di confrontarsi con l’inconcepibile.

Il titolo stesso, evocativo di fragilità e potenzialità distruttiva, suggerisce una riflessione sulla precarietà dell’esistenza e sull’equilibrio fragile che separa la civiltà dalla sua dissoluzione.

Bigelow, evitando la retorica apocalittica, sceglie di focalizzarsi sulle implicazioni umane, sulle storie individuali intrappolate in un intreccio di scelte e conseguenze che potrebbero portare alla fine del mondo.

L’intento della regista non è quello di alimentare paure o fomentare polemiche.

Al contrario, “A House of Dynamite” si pone come un invito alla riflessione, un’occasione per stimolare un dialogo aperto e costruttivo sulle vie della diplomazia e sulla necessità di prevenire i conflitti.

Il film, in questo senso, rappresenta una forma di resistenza culturale, un’affermazione della capacità dell’arte di affrontare temi scomodi e cruciali, senza cedere a facili semplificazioni o provocazioni superficiali.

Bigelow, con la sua opera, non offre risposte, ma pone domande, spingendo lo spettatore a interrogarsi sulla propria responsabilità di fronte al futuro dell’umanità.