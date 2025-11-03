Ne Zha 2: La Cina Conquista Hollywood e Ridefinisce il Cinema Globale

L’espressione “la Cina è vicina” assume oggi un significato dirompente, ben oltre la mera prossimità geografica.

L’ascesa della Repubblica Popolare a seconda potenza economica globale, un primato consolidato in svariati settori, si manifesta anche, e con sempre maggiore impatto, nel panorama cinematografico internazionale.

Un esempio eclatante è il trionfo di “Ne Zha 2: L’ascesa del guerriero di fuoco”, opera di Yang Yu che ha infranto barriere e ridefinito i canoni del successo globale.

Con incassi superiori a 2,2 miliardi di dollari, il film ha realizzato un’impresa storica: divenire il primo lungometraggio non americano a superare la soglia dei 2 miliardi di dollari a livello mondiale.

Questo risultato, che lo posiziona al quinto posto nella classifica dei film più visti di sempre, relegando dietro di sé titanici successi come “Avatar” (nelle sue due incarnazioni) e “Avengers: Endgame”, sottolinea la maturazione di una cinematografia cinese capace di competere agogicamente con Hollywood.

Il film, realizzato con un budget di soli 80 milioni di dollari – una cifra esigua se comparata alle produzioni Disney – e con una durata di quasi due ore e mezza, si distingue per l’utilizzo massiccio di animazione digitale e per una narrazione profondamente radicata nella mitologia cinese.

Questo approccio, già sperimentato con successo in opere come “Legends of the Condor Heroes: The Gallants” e “Creation of the Gods II: Demon Force”, testimonia una volontà di costruire un’identità cinematografica distintiva, che guarda al passato per proiettarsi nel futuro.

Il successo di “Ne Zha 2”, e più in generale di questa ondata di film cinesi, è intrinsecamente legato alla riscoperta e alla reinterpretazione di opere classiche come “L’Investitura degli Dei”, un monumentale romanzo del XVI secolo che intreccia storia, leggende, folklore, elementi fantastici e una complessa cosmogonia.

L’opera, attribuita a Xu Zhonglin, offre un serbatoio inesauribile di storie e personaggi, capaci di affascinare un pubblico globale sempre più attratto da narrazioni ricche di simbolismo e significato.

Il film in arrivo nelle sale italiane il 6 novembre, distribuito da Minerva Pictures e Filmclub Distribuzione, riprende la trama lasciata in sospeso nel 2019 con il primo “Ne Zha”, focalizzandosi sulla divisione di un artefatto mistico, la Perla del Caos, in due entità contrapposte: la Perla Spirituale e la Sfera Demoniaca.

Questo evento scatena una nuova serie di eventi e introduce nuovi personaggi, ampliando l’universo narrativo e offrendo al pubblico una visione ancora più profonda del complesso intreccio di forze soprannaturali che governano il mondo.

Il trionfo di questa produzione non è solo una vittoria commerciale, ma anche un segnale di un cambiamento significativo nel panorama culturale mondiale, che vede la Cina affermarsi come un protagonista imprescindibile nel racconto delle storie del nostro tempo.