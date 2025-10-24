Noemi: tra radio, talent e concerto al palazzetto!

L’estate passata ha segnato un capitolo significativo nel percorso artistico di Noemi, con il successo del singolo “Oh ma” in collaborazione con Rocco Hunt e un’intensa stagione di concerti.

Ma la cantautrice, instancabile ricercatrice di nuove sfide creative, ha saputo tradurre quell’energia in un’evoluzione professionale che si manifesta in diverse direzioni.

Oltre al palco, Noemi ha intrapreso un’esperienza inedita nel mondo dell’editoria radiofonica, conducendo “Non solo parole” su Radio 1, un format che le ha permesso di esplorare le sfaccettature del linguaggio, della musica e della cultura popolare, approfondendo temi complessi con ospiti di spicco e dimostrando una sensibilità acuta verso le dinamiche comunicative.

Contemporaneamente, ha accettato l’invito a sedere alla giuria di “Io Canto Family” su Canale 5, un talent show dedicato al mondo dei giovani e delle famiglie, offrendo mentorship e supporto a nuove generazioni di cantanti e rivelando un lato empatico e appassionato.

Il legame con il pubblico, però, rimane prioritario, e la tournée “Nostalgia Tour”, un viaggio emozionante attraverso le tappe fondamentali della sua carriera, è destinata a riprendere con un’intensità rinnovata.

Il progetto, originariamente concepito per i teatri, si concluderà con un evento speciale e ambizioso: un concerto che vedrà l’artista esibirsi per la prima volta in un palazzetto dello sport a Roma, una consacrazione che testimonia il suo percorso di crescita e la solida relazione che l’unisce ai suoi fan.”Come faccio a gestire tutto questo?” si chiede Noemi, con un sorriso autoironico, rivelando la sua risposta inaspettata: “Mi sostengo con una buona dose di Ovomaltina!” Un aneddoto leggero che alleggerisce l’impegno e sottolinea la sua genuinità, un tratto distintivo che la rende particolarmente amata dal pubblico.

L’artista dimostra di essere in grado di destreggiarsi tra diverse piattaforme e ruoli, mantenendo intatta la sua essenza e la sua passione per la musica, pronta a emozionare e sorprendere il suo pubblico con nuove avventure artistiche.