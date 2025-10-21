Ogulnar: Canto Poetico nel Cuore del Turkmenistan

Il Canto Silenzioso del Deserto: L’Esistenza Poetica di OgulnarNel cuore pulsante del Turkmenistan, dove la sabbia incanala i sussurri di secoli e il cielo si fonde con l’orizzonte in un abbraccio infinito, si erge un villaggio dimenticato dal tempo.

Qui, la vita si consuma in una lotta incessante contro la carestia, l’aridità e il peso di tradizioni millenarie.

In questo scenario austero, emerge la figura di Ogulnar, una giovane donna la cui anima vibra di una sensibilità rara, un’eco di bellezza in un mondo dominato dalla necessità.

Ogulnar non è una figura che si adatta facilmente al tessuto sociale del suo villaggio.

Consapevole della distanza che la separa dalla sua famiglia e dalla comunità, trova rifugio in un universo interiore, un regno inesplorato dove le parole danzano libere e la poesia diviene l’unica forma di verità.

Nascoste in una scatola di latta, custodite come tesori preziosi, si accumulano le sue composizioni, versi intrisi di emozioni intense, di sogni inafferrabili, di una nostalgia per un mondo che non conosce.

L’ispirazione nasce da un’esperienza indiretta, dal libro “Sovietistan” di Erika Fatland, un’opera che ha svelato al lettore la realtà delle repubbliche ex sovietiche dell’Asia centrale.

La storia di una ragazza turkmena che scrive versi, trasportata da un impulso creativo irrefrenabile, ha acceso nell’immaginazione di Luciana De Palma un fuoco che ha dato vita a questo romanzo.

La potenza della parola, essa stessa forza generativa, trascende i confini geografici e culturali, risuonando come un canto universale.

Ogulnar è una ricercatrice di senso, un’esploratrice di abissi interiori.

Le parole la avvolgono, la trasportano in dimensioni dove il tangibile si dissolve e la verità si rivela in forme inattese.

La sua esistenza si intreccia indissolubilmente con la scrittura, divenendo un atto di resistenza, un atto di creazione.

La crescente consapevolezza della sua “diversità” la spinge a isolarsi, a mimetizzarsi, a diventare quasi invisibile in un mondo che non riesce a comprenderla.

Si confonde con l’aria stessa, respirata senza essere notata, fino a quando il suo canto poetico non si manifesta in un evento che sconvolge la comunità, un miraggio di bellezza che fa gridare al miracolo.

Il viaggio con il padre e il nonno, un pellegrinaggio verso la capitale, verso il Mar Caspio, verso la terrificante bellezza della Porta dell’Inferno – un cratere infernale che vomitano fiamme e gas metano – segna una svolta nel percorso di Ogulnar.

Un incontro fortuito nel deserto, un’epifania fugace, la condurrà a una profonda riflessione, innescando una caduta in disgrazia che la metterà a dura prova.

Ma anche in questo momento di oscurità, la sua anima poetica rimane intatta, come un fiore che si nutre di lacrime e speranza.

La scrittura di questo romanzo è stata, per l’autrice, un viaggio introspettivo, una sfida a confrontarsi con l’assoluto.

Il deserto, con la sua immensità silenziosa, si rivela uno strumento di sperimentazione, un laboratorio di scrittura dove la spiritualità si fonde con la creatività.

La maestosità del silenzio amplifica l’eco dei pensieri, restituendo una parte di sé che altrimenti rimarrebbe inespressa.

In un mondo segnato da conflitti e tragedie, come quello che assistiamo oggi con la guerra a Gaza e la devastazione in Ucraina, il romanzo di Ogulnar rappresenta un faro di speranza.

Ricordandoci che, anche negli abissi della disperazione, esiste sempre la possibilità di rifugio nella bellezza interiore, nella potenza dell’arte.

L’arte, nazione senza confini, un luogo dove l’onestà e la generosità sono le uniche valute accettate.

L’invito finale, un sussurro dal profondo dell’anima: “Ungiti gli occhi di desiderio, così che nulla sfugga al tuo sguardo e ancora meno alla tua penna.

“