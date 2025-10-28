Paesaggio Europeo: Tra Identità, Progresso e Sostenibilità

Il dibattito sulla salvaguardia del paesaggio europeo, celebrato a Firenze in occasione del venticinquesimo anniversario della Convenzione del Consiglio d’Europa, si configura oggi come un imperativo ben più ampio di una mera questione estetica o conservativa.

Si tratta di una riflessione urgente sulla coesistenza tra progresso, identità culturale e responsabilità ambientale, un equilibrio delicato da preservare per le generazioni future.

La Convenzione del 2000, siglata a Firenze da 41 Stati membri del Consiglio d’Europa, ha rappresentato un atto fondativo per la definizione del paesaggio come elemento costitutivo dell’identità europea, un patrimonio immateriale e tangibile che incarna la storia, le tradizioni e i valori delle comunità che lo abitano.

Il suo valore trascende la semplice tutela del “bel visto”, elevandosi a strumento di sviluppo sostenibile e di coesione sociale.

L’auspicio espresso durante la conferenza è quello di promuovere un cambio di paradigma, un nuovo sguardo capace di riconoscere la vera ricchezza del nostro tempo nell’armonia tra uomo e natura, tra l’eredità del passato e le sfide dell’innovazione.

Non si tratta di un mero esercizio burocratico, ma di una promessa solenne di agire concretamente per la salvaguardia del paesaggio, inteso come linfa vitale per la qualità della vita e per la resilienza delle comunità.

Il contributo di Bjorn Berge, vicesegretario generale del Consiglio d’Europa, ha enfatizzato la centralità del paesaggio per la vivibilità del nostro pianeta.

Lungi dall’essere un problema relegato alla sfera ambientale, la questione paesaggistica si intreccia profondamente con la sfera culturale e con i diritti umani.

L’accesso a un ambiente pulito e sostenibile, capace di mitigare gli effetti del cambiamento climatico e delle crisi ambientali, deve essere riconosciuto come un diritto fondamentale.

La pianificazione paesaggistica sostenibile non è quindi un’opzione, ma un’urgenza imprescindibile per garantire un futuro equo e prospero.

L’impegno che emerge dalla conferenza è quello di un approccio integrato, che tenga conto delle molteplici dimensioni del paesaggio: culturale, ecologica, economica e sociale.

È necessario promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e delle comunità locali nei processi decisionali, valorizzando le conoscenze tradizionali e le pratiche sostenibili.

Inoltre, è fondamentale investire in ricerca e innovazione, sviluppando strumenti e tecnologie innovative per la gestione e la salvaguardia del paesaggio.

La sfida, complessa e articolata, richiede una visione olistica e un impegno collettivo, per un paesaggio europeo resiliente, inclusivo e capace di ispirare le generazioni future.