Pause d’amore: crisi e riflessioni tra tre generazioni

“Prendiamoci una pausa” è una commedia corale che esplora le intricate dinamiche relazionali attraverso la lente della sospensione, un momento di riflessione imposto o desiderato, che scuote tre coppie, tre generazioni, con esiti e motivazioni profondamente diversi.

Prodotta da Camaleo e Eagle, la pellicola, distribuita in trecento copie, offre un ritratto spassoso ma acuto delle crisi esistenziali e sentimentali che attraversano la società contemporanea.

Al centro della narrazione troviamo Fabrizio (Fabio Volo), un architetto quarantenne alle prese con un crollo emotivo innescato dalla richiesta di una pausa da parte della sua compagna Valeria (Ilenia Pastorelli).

Per lei, questa sospensione rappresenta un’opportunità di riorganizzazione personale, un reset necessario.

In contrasto, Valter (Marco Giallini), sessantenne ristoratore disilluso, percepisce la pausa come un affronto diretto, un tradimento perpetrato dalla moglie Fiorella (Claudia Gerini), con cui condivide trent’anni di un matrimonio che sembra aver perso la sua linfa vitale.

La decisione di Fiorella, motivata da un profondo bisogno di rivalsa e di chiarezza, si scontra con la resistenza di Valter, intrappolato in una spirale di rancore e attaccamento.

La prospettiva più giovane è incarnata da Erica (Aurora Giovinazzo), una diciannovenne che vede la pausa come un imprevisto irritante.

Il suo compagno, Gabriel, incontrato online, usa la sospensione come un velo, un paravento per celare una ricerca interiore complessa, un percorso di scoperta che ha sempre evitato.

Il cast, arricchito da Paolo Calabresi, avvocato e teorico appassionato del poliamore, Lucia Ocone, psicoterapeuta esperta di “Colla per cuori infranti”, Eleonora Puglia, Alessandro Haber e Ricky Memphis, crea un mosaico di personaggi vivaci e riconoscibili.

Claudia Gerini, interprete di Fiorella, sottolinea l’importanza di una pausa come momento di decrescita, una possibilità di riallacciare il dialogo interrotto, di affrontare le criticità latenti.

Per lei, la sospensione non è una condanna, ma un’opportunità per recuperare la propria identità.

Marco Giallini, con un’intesa palpabile con Gerini, ripercorre la loro precedente collaborazione in “Una famiglia perfetta”, evidenziando la chimica attoriale che li contraddistingue.

L’analisi di Volo, attraverso il suo personaggio Fabrizio, tocca un nervo scoperto della cultura italiana: la difficoltà per gli uomini di attraversare la transizione dall’infanzia all’età adulta, di definire una propria identità indipendente dalla figura materna.

La pausa, in questo contesto, si rivela un evento destabilizzante, un collasso delle certezze.

Il regista Christian Marazziti spiega come l’intento sia stato quello di costruire un affresco generazionale, parallelo e complementare, che rifletta le sfide e le contraddizioni della società contemporanea.

La ricerca di un elemento comune, un punto di incontro tra le tre storie, diventa il motore della narrazione, offrendo al pubblico spunti di riflessione sulla natura delle relazioni, sulla difficoltà di comunicare e sulla necessità, a volte, di fermarsi per poter ripartire.