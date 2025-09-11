Premio Cairo: l’arte come baluardo tra sfide e futuro.

In un’epoca segnata da fratture profonde, alimentate da dinamiche conflittuali globali, da un capitalismo sfrenato e dall’inarrestabile avanzata tecnologica che sembra erodere i confini dell’umanità, l’arte si erge come un baluardo, un rifugio di significato e una fonte inesauribile di resilienza.

Questa consapevolezza permea la ventiquattresima edizione del Premio Cairo, un’istituzione ormai consolidata nel panorama dell’arte contemporanea, presentata dal direttore di ‘Arte’, Michele Bonuomo.

Il Premio Cairo non è semplicemente un concorso, ma un osservatorio sulle nuove generazioni di artisti, un’opportunità per decifrare i codici di un presente complesso e per proiettare speranze in un futuro incerto.

La selezione di venti talenti emergenti – Beatrice Alici, Luca Boffi, Martina Cassatella, Guendalina Cerruti, Marco Eusepi, Marco Giordano, Simone Gori, Jack Lumer, Dario Maglionico, Rachele Maistrello, Daniele Marzorati, Margherita Mezzetti, Jimmy Milani, Francis Offman, Chiara Peruch, Mattia Sinigaglia, Danilo Stojanović, Alessandro Teoldi, Natália Trejbalová, Maria Giovanna Zanella – testimonia la vitalità e la diversità della creatività contemporanea.

Questi giovani artisti, attraverso linguaggi e media differenti, si confrontano con le sfide del nostro tempo: la precarietà esistenziale, la crisi ambientale, le disuguaglianze sociali, la frammentazione dell’identità.

La loro ricerca artistica non si limita a rappresentare la realtà, ma aspira a interpretarla, a decostruirla, a proporre nuove prospettive e possibili vie d’uscita.

Il culmine del Premio Cairo si materializzerà lunedì 13 ottobre con la cerimonia di premiazione presso la sede espositiva del Museo della Permanente di Milano.

Successivamente, dal 14 al 19 ottobre, una mostra aperta al pubblico offrirà l’opportunità di immergersi nelle opere selezionate, dialogando con le visioni e le sensibilità di questi giovani interpreti del nostro tempo.

Il riconoscimento economico di 25.000 euro destinato al vincitore rappresenta un sostegno concreto alla sua carriera, ma al di là del premio in sé, il vero valore del Premio Cairo risiede nella creazione di una piattaforma di scambio e di crescita per gli artisti, e nell’offerta al pubblico un’occasione di riflessione e di ispirazione.

Il Premio Cairo si configura, dunque, come un atto di fiducia nel futuro, un invito a coltivare la creatività come strumento di conoscenza, di cambiamento e di speranza.