Pupi Avati a 86 anni: Rinnamorarsi, un’intima confessione

Rinnamorarsi a Ottantasei Anni: Uno Sguardo Intimo sull’Anima di Pupi Avati”Rinnamorarsi”, il nuovo libro di Pupi Avati pubblicato da Solferino, non è un semplice racconto di un sentimento ritrovato, ma un’esplorazione profonda dell’esistenza umana, intrisa di rimpianti, gioie, e una lucida accettazione della fragilità che accompagna l’età.

Nato da una lettera pubblica indirizzata alla moglie, il volume si configura come un viaggio introspettivo attraverso la vita del regista, un’autobiografia sedimentata, intessuta di ricordi familiari, successi professionali, delusioni amorose e una riflessione acuta sul mondo che lo circonda.

Avati, a ottantasei anni, si rivela un uomo aperto, capace di uno sguardo impietoso verso se stesso e il proprio percorso.

La riscoperta dell’amore, dopo anni, non è tanto un evento romantico, quanto un catalizzatore per una revisione esistenziale, un ritorno alle radici, alla semplicità dei piaceri perduti.

Il desiderio di caramelle, un dettaglio apparentemente banale, diventa simbolo di un’infanzia riaffiorante, un’età in cui le piccole gioie acquisiscono un valore inestimabile.

La vulnerabilità, tema centrale del libro, non è presentata come una debolezza, ma come una condizione umana fondamentale, un prerequisito per una comprensione più profonda di sé stessi e degli altri.

Il regista confessa di sentirsi meno competitivo, meno incline all’invidia, più attento al prossimo, segnato da una nostalgia struggente per i genitori, figure chiave nella sua formazione.

Il volume non risparmia critiche al presente, denunciando la crisi del cinema italiano, soffocato da un sistema di finanziamenti distorto e dalla predominanza della cultura americana.

Avati lamenta la perdita di identità del cinema nazionale, schiacciato da logiche commerciali e dalla riduzione del tempo tra l’uscita nelle sale e la disponibilità sulle piattaforme digitali.

Tra le pagine del libro emergono aneddoti esilaranti, frutto di un’autoironia pungente e disarmante, che alleggeriscono la gravità delle riflessioni esistenziali.

Il rimpianto per non essere stato riconosciuto dalla musica, passione giovanile, si contrappone all’affermazione, bonariamente auto-svalutante, di un talento “universale” nel campo dei surgelati.

Il tema della morte, inevitabile compagna di viaggio, assume contorni malinconici, sfociando in una paradossale “nostalgia di sé”, un desiderio di partecipare al proprio funerale per poter sfogare i propri lamenti.

La consapevolezza del proprio addio, tuttavia, non genera angoscia, ma una lucida constatazione: il mondo continuerà a girare, indifferente alla propria assenza, a meno che non si lascino tracce significative.

“Rinnamorarsi” è dunque un libro sincero, commovente e intellettualmente stimolante, un’occasione per confrontarsi con le grandi domande della vita e per apprezzare la ricchezza dell’esperienza umana, anche quando segnata dal peso degli anni e dalla consapevolezza della propria mortalità.

Un’opera che, pur rimanendo ancorata alla biografia di un uomo, si eleva a riflessione universale sull’amore, il tempo e il significato della nostra esistenza.