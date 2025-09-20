Rai Daytime: Tra Tradizione, Innovazione e Nuovi Volti

Rai, una nuova stagione di daytime: tra tradizione, innovazione e risposte alle criticheLa Rai si prepara a riaccendere i riflettori sul suo daytime, un’offerta televisiva che si configura come un mix tra format consolidati e nuove sfide.

Angelo Mellone, responsabile di questa programmazione, ha presentato i primi tre programmi in arrivo, sottolineando come l’estate abbia segnato un successo inaspettato, sfatando previsioni di insuccesso.

I numeri parlano chiaro: share elevate, superiori del 16% rispetto al 2009 e in crescita dell’1.1% rispetto all’estate precedente, un dato che, secondo Mellone, impone a chi aveva profetizzato un fallimento a ritrattare.

Il palcoscenico di questa rinascita è ricco di volti familiari e nuove energie.

Innanzitutto, l’affermato Rosario Fiorello, a cui Mellone riserva parole di stima e libertà di scelta, sottolineando come la sua presenza sia un valore aggiunto per la Rai.

Linee guida e novità per i programmi pilastro* Ciao Maschio: Il sabato pomeriggio di Rai 1 si apre con “Ciao Maschio”, con Nunzia De Girolamo che torna a confrontarsi con il pubblico del daytime, dopo il buon riscontro ottenuto con “Estate in Diretta”.

La prima puntata promette ospiti di spicco e un’attenzione alla sperimentazione, pur nel rispetto dell’identità del programma.

* I Fatti Vostri: Un’istituzione della televisione italiana, giunta alla sua trentesesima sesta edizione, si rinnova con l’aggiunta di Flavio Montrucchio al fianco di Anna Falchi.

Quest’ultima esprime entusiasmo per questa nuova dinamica, auspicando stimoli inediti e superando il rischio di routine.

Lo studio, pur nella sua evoluzione, mantiene il suo elemento distintivo: la piazza, per non disorientare il pubblico.

Montrucchio, emozionato per l’opportunità, riconosce il valore storico del programma e l’importanza di questo nuovo capitolo per la sua carriera.

Mellone, convinto del potenziale di Montrucchio in termini di intrattenimento, prevede un rinnovato slancio per il format.

* Linea Verde: Un viaggio nel cuore dell’Italia, tra tradizioni, artigianato e bellezza paesaggistica.

Fabio Gallo, Margherita Granbassi e Peppone Calabrese, in videocollegamento, si preparano a raccontare un’Italia autentica, lontana dai cliché.

La prima puntata sarà dedicata ai preparativi della festa di Santa Rosa a Viterbo, un evento secolare che coinvolge l’intera comunità.

I conduttori si immergeranno nelle radici storiche della festa e incontreranno i protagonisti, i facchini che trasportano la Macchina, simbolo della devozione popolare.

La squadra di Linea Verde, legata da un forte spirito di collaborazione, intende celebrare la resilienza e la ricchezza culturale delle aree periferiche, dove il senso di comunità è ancora vivo.

Uno sguardo al futuroL’offerta televisiva della Rai si presenta come un tentativo di coniugare il rispetto della tradizione con la volontà di innovare, rispondendo alle critiche e cercando di conquistare un pubblico sempre più esigente.

Il daytime, in particolare, si conferma un terreno di scontro tra volti noti e nuove promesse, un palcoscenico dove la qualità del racconto e l’attenzione al territorio possono fare la differenza.