Renato Zero a 75 anni: L’OraZero, un viaggio nell’animo umano.

A poco più di un mese dall’effettivo traguardo dei suoi settantacinque anni, Renato Zero inaugura una nuova era musicale con “L’OraZero”, un album di inediti che rappresenta un atto di ripartenza artistica e un profondo viaggio interiore.

L’uscita, prevista per il 3 ottobre, non è un semplice evento discografico, ma il preludio a un lungo percorso che lo vedrà nuovamente protagonista sui palcoscenici italiani, a partire da gennaio e fino ad aprile, con il tour “L’OraZero in tour”.

La conferenza stampa di presentazione, segnata dalla citazione di Eduardo, ha subito voluto impostare l’album come un’indagine continua, un “esame” mai concluso sull’esistenza e sulla creatività.

“L’OraZero” si rivela essere un mosaico di diciannove tracce, ognuna un frammento di storie, di emozioni, di riflessioni che si intrecciano per formare un affresco complesso e stratificato dell’animo umano.

Il filo conduttore di questa narrazione è l’amore, inteso non come sentimento romantico e idealizzato, ma come forza vitale primordiale, energia inesauribile che alimenta le relazioni e definisce l’identità.

Ma “L’OraZero” non si limita a esplorare l’amore in senso stretto; approfondisce anche l’importanza cruciale dell’amicizia, del rispetto, della compassione e della capacità di creare ponti tra le persone, come elementi imprescindibili per una convivenza pacifica e armoniosa.

L’album si configura, quindi, come un invito a una profonda introspezione, una ricerca di equilibrio interiore che si traduce in un appello universale alla pace.

Il brano conclusivo, “Pace”, non è un semplice inno alla serenità, ma un atto di ribellione contro la violenza e l’odio, un invito a liberare la mente dalle catene della rabbia e ad abbracciare una visione del mondo improntata alla tolleranza e all’empatia.

“L’OraZero” si presenta, dunque, come un testamento artistico, un’opera matura che testimonia la continua evoluzione di un artista che, dopo decenni di successi, non smette di interrogare se stesso e il mondo che lo circonda, offrendo al suo pubblico un’esperienza musicale intensa e coinvolgente, un’occasione per riflettere e per ritrovare un senso di speranza in un’epoca segnata da incertezze e conflitti.