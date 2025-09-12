Renato Zero: L’Orazero, un viaggio sonoro infinito

“Un biglietto da viaggio, da timbrare ad ogni passaggio.

Un gesto apparentemente semplice, quasi una confessione, che Renato Zero utilizza per descrivere il suo nuovo capitolo artistico: *L’Orazero*.

Non si tratta di un semplice album, ma di un viaggio multiforme, un’esplorazione di diciannove universi sonori distinti, ognuno pulsante di una propria identità, costellato di leggi inespresse, desideri latenti, paradossi intrinseci e visioni di un futuro auspicabile.

A poco più di un anno dalla sua ultima, memorabile esperienza live, l’artista, che celebra un percorso ultracinquantennale – una vera e propria istituzione nella storia della musica italiana – si rinnova, non tanto per mutamento, quanto per evoluzione.

*L’Orazero* si configura come una riflessione densa, un mosaico di atmosfere che riflettono l’incessante dialogo tra l’artista e il suo pubblico, una comunità affezionata che lo accompagna da decenni.

L’uscita dell’album, fissata per il 3 ottobre sotto la bandiera Tattica, è preceduta dal singolo *Senza*, già disponibile sulle piattaforme digitali e nelle radio, un assaggio di quella complessità emotiva e musicale che caratterizza il progetto.

*Senza* non è solo una canzone, ma un invito a perdersi, a lasciarsi trasportare, a riconoscere nell’apparente semplicità delle note, un profondo significato.

Il *tour* *L’Orazero*, annunciato per gennaio 2026, non sarà una mera serie di concerti, ma un vero e proprio rituale, un’immersione in quei diciannove mondi sonori, un’opportunità per il pubblico di riappropriarsi di un’esperienza condivisa, per celebrare insieme una carriera costellata di successi e una straordinaria capacità di reinventarsi, rimanendo fedele a se stesso.

Il gesto del biglietto da viaggio, il dubbio espresso, risuonano come una sfida, un invito a condividere il percorso, a interrogarsi insieme sul significato del viaggio stesso, un viaggio che, per Renato Zero, non ha mai fine.

“