Rosa Ricci: Il Film che Svela le Radici di un’Icona

La figura di Rosa Ricci, incarnata magistralmente da Maria Esposito, si rivela essere un catalizzatore di crescita personale e artistica per l’attrice, un ponte verso un universo desiderato e un veicolo inaspettato di visibilità.

Un debito di gratitudine profondo, espresso con sincerità, suggella questo legame imprescindibile.

Il film “Io sono Rosa Ricci”, diretto da Lyda Patitucci, fa luce sulle origini di questo personaggio iconico, altrimenti percepito attraverso le dinamiche serrate e la narrazione televisiva di “Mare fuori”.

Il lungometraggio, distribuito da 01 Distribution e prodotto da Picomedia con Rai Cinema in collaborazione con Netflix, ambisce a offrire una prospettiva inedita su una figura già profondamente radicata nell’immaginario collettivo.

Non si tratta di un mero ampliamento del racconto, ma di un’indagine approfondita volta a svelare le esperienze formative che hanno plasmato la Rosa Ricci che conosciamo.

La regista Patitucci, consapevole del culto che circonda il personaggio, ha posto una domanda cruciale: “Cosa ha forgiato questa giovane donna, spingendola a manifestare una tale risolutezza e una tale capacità di comando all’interno di un contesto così complesso e spietato?” “Io sono Rosa Ricci” si propone di fornire una risposta, tracciando un percorso che precede il dramma televisivo, che esplora le radici della sua determinazione e i traumi che ne hanno definito la personalità.

Il film non intende sovvertire la visione consolidata del personaggio, ma arricchirla di dettagli e sfumature, offrendo allo spettatore una comprensione più empatica e complessa.

Si propone di sondare la psicologia di una giovane donna costretta a navigare un mondo di violenza e potere, rivelando le fragilità e le paure che si celano dietro l’apparenza di implacabilità.

In questo senso, il lungometraggio offre anche un’occasione per Maria Esposito di esplorare ulteriormente la sua interpretazione, donando al personaggio una profondità emotiva ancora maggiore, e per il pubblico di connettersi a Rosa Ricci in un modo nuovo e significativo.