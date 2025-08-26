San Carlo: Nomina Macciardi, Tensioni e Battaglia Legale

Un’onda d’urto di incertezza scuote il cuore pulsante del Teatro San Carlo di Napoli, manifestandosi in una frattura apparentemente contenuta nel Comitato di Vigilanza (CdV), ma che rischia di incrinare l’intero assetto istituzionale.

La questione, emersa con urgenza nell’agenda odierna, ruota attorno alle ripercussioni del decreto ministeriale del 5 agosto, che ha designato Fulvio Adamo Macciardi come nuovo soprintendente.

La riunione, carica di tensioni latenti, ha evidenziato una profonda divergenza di vedute.

Le parti coinvolte – il Comitato, il Ministero della Cultura, la Regione Campania e il Comune di Napoli – sembrano irremovibili nelle rispettive posizioni, alimentando un clima di stallo che rischia di compromettere la continuità operativa del teatro.

Al centro della disputa si pone inequivocabilmente la nomina di Macciardi, una decisione che ha generato un acceso conflitto di attribuzioni.

I tre consiglieri nominati dal Governo e dalla Regione Campania, rivendicando la legittimità del voto espresso in data 4 agosto – una delibera poi disinvolta dal sindaco e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, Gaetano Manfredi – hanno insistito sulla propria posizione, sostenendo l’importanza di rispettare le procedure di nomina.

La disamina ha rivelato un intreccio complesso di interessi e responsabilità, dove la governance del teatro si scontra con l’autonomia regionale e con le prerogative ministeriali.

La figura del sindaco, in qualità di presidente della Fondazione, si pone come elemento di frizione, sollevando interrogativi sulla sua influenza nelle decisioni strategiche dell’istituzione.

Questa impasse ha portato, inevitabilmente, all’azione legale.

Un ricorso al Tribunale Civile è stato presentato, e la sentenza attesa per domani si prospetta cruciale per dirimere la questione e restituire al Teatro San Carlo una via d’uscita dalla crisi.

La decisione del giudice non sarà solo un atto formale, ma un vero e proprio verdetto sull’equilibrio dei poteri e sulla necessità di garantire la stabilità di uno dei teatri lirici più prestigiosi al mondo, custode di un patrimonio culturale inestimabile.

Il futuro del San Carlo, e la sua capacità di continuare a brillare come faro dell’opera e della musica, dipendono ora da questa decisione.