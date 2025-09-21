Spoleto, l’eco di Menotti: un’eredità artistica senza tempo.

Spoleto, un’eco di un’intuizione che resiste al tempo.

Parole pronunciate da Gian Carlo Menotti, ripescate dall’interpretazione vibrante di Fabrizio Traversa, risuonarono in una serata settembrina nel luogo che fu dimora e fucina creativa del compositore, ora custodito dalla Fondazione Esperimenti di Alda Fendi.

L’evento, una sorta di omaggio intimo, offrì uno sguardo privilegiato sul cuore pulsante del Festival dei Due Mondi, un’istituzione nata dalla visione di Menotti e ora preservata per le generazioni future.

Raffaele Curi, curatore delle atmosfere e fedele collaboratore di Menotti per un sedicennio, orchestrò la serata, riunendo attorno a un unico tavolo i protagonisti di un’eredità artistica complessa e stratificata.

La fondazione Esperimenti, attraverso l’acquisizione della casa, si è fatta custode non solo di un luogo fisico, ma di un intero universo culturale.

Un universo che, come un faro, illuminava la necessità impellente dell’arte, un’urgenza che trascendeva i confini geografici e culturali, dialogando tra le due sponde dell’Oceano Atlantico.

Menotti non concepiva l’arte come mero ornamento o privilegio elitaria.

La intendeva, con forza, come una necessità primordiale, un nutrimento essenziale per l’umanità, paragonabile al pane e alla carne, elementi vitali per la sopravvivenza fisica.

Non era un passatempo per l’élite intellettuale, ma un elemento imprescindibile per la comprensione del mondo, un motore di cambiamento e un ponte tra esperienze diverse.

La visione di Menotti, incarnata e perpetuata dal Festival, si nutriva di un’apertura radicale.

Un’apertura alla multidisciplinarietà, all’innovazione, alla contaminazione.

Un’apertura che abbracciava l’incontro tra generi artistici apparentemente distanti, favorendo un dialogo continuo e stimolante.

L’eredità di Menotti, così come interpretata e preservata dalla Fondazione Esperimenti, si configura come un invito a riscoprire il potere trasformativo dell’arte, un potere che può arricchire la vita di ciascuno, indipendentemente dal proprio status sociale o culturale.

È un invito a considerare l’arte non come un prodotto da consumare, ma come un processo dinamico e partecipativo, capace di generare nuove connessioni e di illuminare la complessità dell’esperienza umana.