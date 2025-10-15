Squali: Ambizioni Giovani e L’Altare del Profitto

“Squali”, diretto da Daniele Barberio, emerge come un’analisi acuta e disillusa della transizione dall’adolescenza all’età adulta, ambientata in un contesto contemporaneo dominato da logiche imprenditoriali spietate e dalla precarietà delle ambizioni giovanili.

Il film, distribuito da Eagle Pictures e presentato al Alice nella Città, festival parallelo alla Festa di Roma, segue le vicende di Max (Lorenzo Zurzolo), un giovane proveniente da un piccolo centro veneto, catapultato in un vortice di opportunità e insidie.

L’estate successiva al diploma di maturità si rivela per Max un banco di prova inatteso.

L’app innovativa che ha sviluppato per assistere i coetanei nella scelta del percorso universitario attira l’attenzione di Robert Price (James Franco), un imprenditore americano dal carisma ambiguo e privo di scrupoli, desideroso di capitalizzare sul suo talento.

Questa opportunità, apparentemente promettente, si trasforma ben presto in una sfida esistenziale, costringendo Max a confrontarsi con un mondo dove il successo è misurato in termini di profitto e l’etica è spesso sacrificata sull’altare dell’ambizione.

Il film dipinge un quadro impietoso delle dinamiche di potere che governano il mondo delle startup, dove l’innovazione è un bene da sfruttare e i giovani talenti sono pedine in un gioco di interessi economici.

La frase “You fired” pronunciata da Robert Price incarna la crudeltà e la disumanizzazione che caratterizzano questo ambiente, dove le relazioni umane sono subordinate al raggiungimento di obiettivi commerciali.

James Franco, con la sua interpretazione sfaccettata e complessa, offre uno sguardo privilegiato all’interno di un universo che lo ha visto crescere da vicino.

La sua esperienza personale, maturata in una famiglia che lo considerava un “idiota” per le sue aspirazioni artistiche, si fonde con la sua comprensione delle dinamiche creative e commerciali, conferendo al personaggio di Robert Price una profondità psicologica inaspettata.

L’attore riflette sulle pressioni e gli stress che accompagnano la scelta dei progetti cinematografici, evidenziando la necessità di un mentore capace di orientare e sostenere il percorso artistico.

Lorenzo Zurzolo, nel ruolo di Max, esprime con autenticità le inquietudini e le aspettative di una generazione costantemente sotto pressione.

Il film affronta il tema cruciale della scelta del percorso di studi, un momento di grande responsabilità che spesso genera ansia e incertezza.

Max, pur beneficiando di una certa chiarezza di intenti, incarna la difficoltà di navigare in un mondo che impone scelte rapide e definitive, spesso a scapito della libertà di sperimentare e sbagliare.

Franco conclude con una riflessione sul piacere di interpretare il ruolo dell’antagonista, sottolineando l’importanza di comprendere le motivazioni profonde che spingono un personaggio a comportarsi in modo apparentemente negativo.

Robert Price, pur incarnando un modello di successo basato sull’ambizione e la spietatezza, è presentato come un individuo guidato da un bisogno complesso e in parte comprensibile.

Il suo comportamento, per quanto discutibile, è il prodotto di un sistema che premia la competizione e premia l’aggressività.

“Squali” si configura dunque come un’esortazione a guardare oltre le apparenze, a decostruire i modelli di successo e a interrogarsi sulle responsabilità individuali e collettive in un mondo in continua evoluzione.