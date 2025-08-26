Stash dei The Kolors: il Covid e il silenzio dei sensi.

Il silenzio gustativo e olfattivo, già noto per la sua invasività e l’impatto emotivo, si è imposto con forza nella vita di Stash, frontman dei The Kolors.

Un post sui suoi canali social, un’immagine del test antigenico positivo, ha rivelato una battaglia inaspettata contro il Covid-19, costringendolo al riposo e all’impossibilità di vivere appieno la realtà circostante.

L’esperienza descritta va al di là del semplice fastidio fisico; rappresenta una perdita sensoriale profonda, un’alterazione radicale del rapporto con il mondo.

La perdita di sapori e odori, spesso sottovalutati, è un elemento cruciale nella comprensione dell’impatto del virus, non solo a livello biologico, ma anche psicologico ed emotivo.

Questi sensi, intrinsecamente legati ai ricordi, alle emozioni e alle relazioni, vengono privati, creando un senso di disorientamento e isolamento.

La frustrazione espressa da Stash è palpabile.

La coincidenza con un periodo di intensa attività concertistica, atteso con trepidazione da un vasto pubblico, accentua il senso di perdita e la delusione.

Il tour, un momento di condivisione e di energia collettiva, è momentaneamente sospeso, creando un vuoto che si ripercuote sia sull’artista che sui suoi fan.

La situazione solleva interrogativi importanti sulla gestione degli eventi culturali in un contesto di pandemia.

La ricerca di soluzioni per il recupero delle date si configura come un atto di responsabilità verso il pubblico e un tentativo di minimizzare i disagi causati dall’emergenza sanitaria.

Si tratta di trovare un equilibrio delicato tra la necessità di garantire la sicurezza di tutti e il desiderio di ripristinare la normalità, offrendo un futuro di concerti e di esperienze condivise.

L’episodio di Stash, al di là della sua dimensione personale, diventa un microcosmo dell’esperienza collettiva, un promemoria della fragilità umana e della necessità di adattamento di fronte alle sfide imposte dal virus.

La speranza di un ritorno in scena, espresso con un desiderio sincero, riflette la resilienza dell’artista e la sua determinazione a superare questo ostacolo, riportando musica ed emozioni sul palcoscenico.