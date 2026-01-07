- Advertisement -

Un’eco di bellezza, un’ombra di morte.

“The Beauty”, la nuova serie thriller internazionale targata FX, diretta da Ryan Murphy e Matthew Hodgson, si materializza su Disney+ dal 22 gennaio, proponendo un viaggio vertiginoso tra l’illusione del sublime e l’orrore dell’ignoto.

La narrazione si dipana in undici episodi, un percorso a cadenza settimanale, culminando in un duplice atto finale che promette rivelazioni sconvolgenti.

Al centro della trama, una serie di decessi inspiegabili che affliggono il panorama delle top model internazionali, eventi macabri e carichi di presagi inquietanti.

A sbrogliare questa intricata rete di misteri sono gli agenti dell’FBI.

Un virus, una bellezza letale.

Le indomani.

Gli s.

Gli s.

Le inesaurabile.

Al di là delle app.

A.

Le indomabile.

È una nuova.

Il sistema di volUn imper imper imperUn imper imper.

Alla scoperta di una società.

l’umanità.

A.

La serie si.

Sullo sfondo di una capitale, un imper che si protrae di bellezza e siUna.

L’un.A.