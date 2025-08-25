The Kolors: Stash racconta la sua battaglia col Covid e il concerto rimandato.

Il rinvio dei concerti dei The Kolors, inizialmente previsto per il 23 agosto, ha suscitato un’ondata di preoccupazione e delusione tra i fan.

L’annuncio, comunicato in maniera informale attraverso i canali social di Stash, leader carismatico del gruppo, ha gettato un velo di incertezza sul programma estivo di eventi.

La vicenda, ben più complessa di un semplice rinvio, ha offerto uno spaccato toccante sulla fragilità umana di fronte a una pandemia che ha segnato profondamente la collettività.

Stash, con un post su Instagram, ha condiviso un’esperienza personale dolorosa, descrivendo i sintomi del Covid-19 con un tono amaro e autoironico, ma celando una profonda sofferenza.

La descrizione del virus come un’esperienza priva di sensazioni primarie, unita all’auto-definizione sarcastica di “influencer con l’influenza”, ha generato un forte impatto emotivo nel pubblico, evidenziando la banalizzazione con cui a volte si affrontano temi seri.

Dietro l’apparente leggerezza, però, si celava un retroscena drammatico: l’artista ha rivelato di essere stato ricoverato in ospedale durante la prima ondata pandemica, affrontando una polmonite bilaterale e la necessità di ossigenoterapia, con la paura di una perdita irreversibile.

Queste parole, pronunciate con sincerità, hanno offerto un’occasione per riflettere sulla gravità del Covid-19, nonostante i progressi scientifici che hanno permesso di sviluppare vaccini e terapie più efficaci.

La decisione di riprogrammare la data del concerto, il 31 agosto presso la Rotonda Macchitella a Gela, è stata accolta con sollievo, segno di una volontà comune di superare le difficoltà e ritrovare la normalità attraverso la musica e la condivisione.

L’evento, a ingresso libero, rappresenta un gesto di riavvicinamento tra la band e il suo pubblico, e un segnale di speranza per un futuro in cui la cultura e l’arte possano nuovamente svolgere un ruolo centrale nella vita della comunità, cancellando le ombre di un periodo storico complesso e difficile da dimenticare.

L’amministrazione comunale, collaborando con i The Kolors, ha voluto così restituire alla città un momento di festa e di condivisione, sottolineando l’importanza di sostenere gli artisti e promuovere iniziative che favoriscano il benessere sociale e culturale del territorio.