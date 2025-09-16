Tiziano Ferro torna negli stadi: Stadi26, un tour imperdibile!

Il palcoscenico italiano si appresta ad accogliere nuovamente Tiziano Ferro, in un tour di dieci date negli stadi che riempirà gli anni della musica pop italiana nel 2026.

“Stadi26”, così denominato, segna un ritorno atteso, un capitolo nuovo in una carriera costellata di successi, a tre anni di distanza dal precedente tour.

L’itinerario proposto abbraccia una geografia musicale variegata, toccando città simbolo della cultura e dell’intrattenimento nazionale: Lignano (30 maggio), Milano (6 giugno), Torino (10 giugno), Bologna (14 giugno), Padova (18 giugno), Napoli (23 giugno), Roma (27 giugno), Ancona (3 luglio), Bari (8 luglio) e Messina (12 luglio).

Questo ritorno sugli stadi non è un evento isolato, ma il culmine di un percorso artistico in continua evoluzione, un percorso che si riflette anche nel recente singolo “Cuore Rotto”.

Il brano, un immediato successo di pubblico e critica, ha conquistato la vetta delle classifiche radiofoniche italiane e si è distinto in altre quattro classifiche Earone, testimoniando la capacità di Ferro di intercettare e interpretare le emozioni collettive.

“Cuore Rotto” non è solo un pezzo musicale, ma un manifesto sonoro che anticipa l’impronta del nuovo corso artistico di Ferro.

La genesi di questo nuovo capitolo vede la collaborazione di una squadra di produzione rinnovata, con Marz, Zef e Marco Sonzini che ne curano la realizzazione.

Il contributo di questi talenti si integra con una rinnovata struttura di supporto all’artista, che include la guida strategica di Paola Zukar e della sua Big Picture Management, un’azienda riconosciuta per la sua competenza nel panorama dell’intrattenimento.

Si aggiunge a questo solido quadro la conferma della partnership con Sugar Music, sia per la gestione discografica che per l’editoriale, sottolineando l’importanza di questa relazione nel futuro artistico di Ferro.

“Stadi26” si prospetta non solo un concerto, ma un’esperienza immersiva nel mondo di Tiziano Ferro, un viaggio emozionale attraverso i suoi successi e le nuove sonorità che lo accompagneranno in questa avventura.

È un evento che promette di consolidare il suo posto tra gli artisti più amati e influenti del panorama musicale italiano.