Toni della Duchessa: L’ombra di un falsario negli anni di piombo.

L’ombra lunga di una storia vera, già evocata con acuta disamina da Andrea De Sica nel suo ‘Gli occhi degli altri’, si proietta ora su un altro protagonista di un’epoca turbolenta: Antonio Giuseppe Chichiarelli, soprannominato ‘Toni della Duchessa’.

Figura sfuggente e poliedrica, Chichiarelli fu un artista di talento, un abile falsario e, soprattutto, un testimone privilegiato di un periodo storico italiano denso di tensioni e di eventi traumatici, intrecciando la sua esistenza con le vicende del caso Moro, l’azione delle Brigate Rosse e le intricate dinamiche della Banda della Magliana.

Il nuovo film, il cui titolo non è stato rivelato, ne trae ispirazione, ma si discosta dalla cronaca stretta per esplorare le sfumature psicologiche e morali di un uomo che operò nell’ambiguità, navigando tra il mondo dell’arte, della contraffazione e dei bassifondi romani.

Pietro Castellitto offre un’interpretazione complessa e sfaccettata di Chichiarelli, più che una riproduzione biografica, un tentativo di comprendere le motivazioni e le contraddizioni di un personaggio che si muoveva ai margini della legalità e della società.

Il film non si limita a ricostruire le gesta del falsario, ma utilizza la sua storia come lente d’ingrandimento per analizzare il clima di sospetto e di paura che avvolgeva l’Italia negli anni di piombo.

Chichiarelli, con la sua capacità di imitare stili artistici e di creare copie perfette, incarna una forma di duplicazione che si estende a ogni aspetto della vita pubblica e privata, mettendo in discussione l’autenticità e la verità stessa.

La sua figura si rivela allora specchio di un’epoca in cui l’apparenza ingannava e l’identità era fluida e mutabile.

Il film, in questo senso, si pone come un’indagine sulla perdita di punti di riferimento, sulla fragilità delle istituzioni e sulla difficoltà di distinguere il vero dal falso in un contesto di profonda crisi morale e politica.

L’artista-falsario, dunque, non è solo un criminale, ma un simbolo di un’epoca confusa e disorientata, un prodotto e al tempo stesso un riflesso delle sue contraddizioni.

La proiezione alla Festa di Roma e il successivo debutto su Netflix il 23 gennaio promettono di offrire al pubblico una prospettiva inedita su un capitolo oscuro e affascinante della storia italiana recente.