Tony Boy e Olly dominano la musica italiana: i dati Fimi/Niq

- Advertisement -

Il 2026 si apre con un segnale forte e inequivocabile dal panorama discografico italiano: Tony Boy, figura cardine del trap nazionale, lancia “Trauma” che, con una scalata rapida e inarrestabile, conquista immediatamente la vetta delle classifiche settimanali in tutte le sue declinazioni fisiche – CD, vinile e persino musicassette, testimonianza di un ritorno nostalgico che risuona con un pubblico sempre più ampio.

I dati Fimi/Niq certificano un successo immediato, delineando un anno che si preannuncia ricco di fermenti e nuove tendenze.

La classifica annuale del 2025 vede ancora una volta Olly trionfare con “Tutta vita sempre”.

L’album, frutto di un percorso artistico consolidato e coronato dalla vittoria al Festival di Sanremo, non solo ha dominato le vendite per l’intero anno, ma si è anche affermato come l’opera più ascoltata su Spotify, un dato che evidenzia la sua capacità di connettersi con un vasto pubblico digitale.

Questo successo testimonia la sua abilità nel creare musica che trascende i confini generazionali e geografici, diventando una colonna sonora per un’intera comunità.

Geolier si posiziona al terzo posto con “Dio lo sa – Atto II”, un progetto che, mantenendo una costanza impressionante, si attesta nella zona alta della classifica per ben 83 settimane.

La sua capacità di generare interesse e mantenere alta l’attenzione critica è un elemento distintivo che consolida la sua posizione tra gli artisti più influenti del momento.

Il successo di “Phantom”, singolo che vede la collaborazione con 50 Cent, sottolinea ulteriormente la sua rilevanza a livello internazionale, aprendo nuove prospettive per la sua carriera.

La top ten è arricchita dalla presenza di Artie 5ive con “La Bellavita” ed Ernia con “Per Soldi e per Amore”, testimonianza della diversità stilistica che caratterizza il panorama musicale italiano.

Kid Yugi, con “Tutti i Nomi del Diavolo”, si guadagna il sesto posto, consolidando la sua nicchia di culto tra gli appassionati del genere.

Un recupero significativo, un vero e proprio ritorno di fiamma, vede Persona di Marracash risalire dal 17esimo al settimo posto, a riprova della sua capacità di rimanere rilevante anche a distanza di anni dalla pubblicazione.

La presenza dei Pinguini Tattici Nucleari, unici rappresentanti di una band tra i dieci album più venduti, con “Hello World”, sottolinea l’importanza della musica indie-pop nel panorama discografico italiano.

La classifica annuale si conclude con l’inclusione di Bad Bunny con “Debì Tirar mas fotos”, un segnale della crescente influenza della musica latina nel mercato italiano, e di Annalisa, unica donna presente, con “Ma io sono fuoco”, a testimonianza della sua capacità di creare hit che catturano l’attenzione del pubblico e definiscono le tendenze musicali del momento.

Questa composizione riflette la continua evoluzione del panorama musicale italiano, che si apre a nuove influenze e a nuove voci, contribuendo a creare un ecosistema vibrante e dinamico.