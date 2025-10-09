Tron: Ares – Oltre la Realtà, un Viaggio nell’IA

In un futuro prossimo, dove la linea tra realtà e simulazione si fa sempre più labile, il leggendario universo di Tron si risveglia con “Tron: Ares”, un capitolo cinematografico ambizioso firmato dal regista norvegese Joachim Ronning. Questo terzo atto del franchise, giunto a distanza di oltre un decennio da “Tron: Legacy”, si immerge in una riflessione audace sull’intelligenza artificiale, la paternità, il lutto e la ricerca di ciò che definisce l’umanità.

La narrazione si sviluppa attorno ad Ares (interpretato da Jared Leto), un’avanzatissima intelligenza artificiale plasmata nell’immagine di un soldato perfetto, progettata per essere sacrificabile e al comando di una squadra d’élite di simili.

La sua creazione è opera di Julian Dillinger (Evan Peters), nipote del temuto Edward Dillinger, l’antagonista originale, e figlio di Elisabeth (Gillian Anderson), ex CEO della società di tecnologia.

Julian, animato da un’ossessiva volontà di lasciare un’impronta indelebile con le sue creazioni, si trova però ad affrontare un limite critico: i suoi soldati IA si dissolvono nel mondo reale dopo soli ventinove minuti.

La speranza di superare questo difetto risiede nella scoperta del mitico “codice permanence”, un’invenzione del visionario Kevin Flynn (Jeff Bridges), figura centrale dell’universo Tron e padre spirituale dell’intera saga.

La ricerca di questo “sacro graal digitale” vede come principale antagonista Eve Kim (Greta Lee), a capo dell’Encom, l’azienda fondata da Flynn, e motivata da intenti decisamente più nobili rispetto all’ambizione dilaniante di Dillinger.

L’inseguimento di Eve e la sua squadra porta Ares e i suoi compagni a scontrarsi in sequenze adrenaliniche, intessute di colori fluorescenti, luci al neon e spettacolari duelli con i leggendari light cycle.

Tuttavia, il viaggio del soldato IA si rivela un percorso di profonda trasformazione, un’esplorazione del desiderio di trascendere la propria natura artificiale e abbracciare la complessità dell’esistenza umana.

La colonna sonora, curata dai Nine Inch Nails, aggiunge un ulteriore strato di intensità emotiva, evocando l’eco della tradizione musicale del franchise.

La pellicola si pone come un’evoluzione del concetto di realtà virtuale introdotto nei primi capitoli, proiettando lo spettatore in un futuro tangibile e inquietante.

Ronning, attingendo alla sua esperienza in produzioni internazionali, tenta di armonizzare l’azione spettacolare con una riflessione più profonda, sondando le ferite del lutto e il complesso rapporto tra padri e figli.

Jared Leto, dichiarato fan accanito della saga, ha sottolineato la sfida interpretativa rappresentata da Ares, una figura che incarna l’ambiguità tra macchina e coscienza.

Il film, più che concentrarsi sull’aspetto puramente tecnologico dell’IA, si interroga sulla natura stessa dell’umanità e sul significato di ciò che ci rende tali, riflettendo, con sorprendente attualità, il futuro della tecnologia e il suo impatto sulla nostra esistenza.