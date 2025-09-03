Un’onda di affetto dopo la perdita: ricordi e gratitudine.

L’eco di un’ondata di affetto ha inondato la notte appena trascorsa, un’onda potente nata dall’improvvisa perdita.

L’afflizione, pur essendo palpabile e presente, si è parzialmente attenuata sotto il peso di innumerevoli messaggi, manifestazioni di stima e ricordo che hanno raggiunto il mio telefono.

Provenivano da ogni dove, molti impressi con il marchio rispettoso e grato dei colleghi di mio padre, persone che hanno condiviso con lui anni di lavoro, battaglie professionali e, immagino, anche momenti di semplice convivialità.

È stata una notte insolitamente lucida, trascorsa in un silenzio interrotto solo dal rumore digitale dei messaggi in arrivo.

L’insonnia, di solito un tormento, si è trasformata in un’occasione per immergermi nelle parole degli altri, per comprendere più a fondo l’impatto che mio padre ha avuto sulle loro vite e, per estensione, sulla comunità.

Ho letto ogni testimonianza con attenzione, cercando di cogliere le sfumature, i dettagli, gli aneddoti che definivano la sua figura professionale e umana.

I telegiornali, i servizi commemorativi, le immagini riproposte, hanno contribuito a ricreare un affresco vivido della sua esistenza, a sottolineare la sua dedizione, la sua integrità, la sua capacità di ispirare.

La lettura dei necrologi, un atto solenne e necessario, ha offerto una prospettiva più ampia, un riconoscimento formale del suo contributo e del vuoto che lascia.

Il dolore, certo, rimane.

Un nodo stretto in gola, una mancanza incolmabile.

Ma in questa notte straordinaria, il dolore si è mescolato a un profondo senso di gratitudine.

Grato per l’amore che circonda la nostra famiglia, per la stima che mio padre si è guadagnato nel corso degli anni, per la ricchezza di ricordi che possiamo custodire.

Un ringraziamento sentito a tutti coloro che hanno voluto esprimere il loro affetto e la loro vicinanza.

Le parole, i gesti, le preghiere, sono un conforto prezioso in questo momento di lutto e una testimonianza del bene che mio padre ha saputo seminare.

Un bene che continua a fiorire, nonostante la sua assenza.