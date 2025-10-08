Valentina Persia: Ritorno in TV, un sogno che si realizza

Ritornare al centro del palco, assumendo il ruolo di architetta di un proprio spettacolo televisivo, rappresenta un’esperienza profondamente trasformativa, un’eco di sogni coltivati per decenni.

Valentina Persia, figura iconica dell’umorismo italiano, lo confessa con un’emozione palpabile, in vista del ritorno su Nove, a partire dal 9 ottobre, con quattro nuove puntate di “Sinceramente Persia – One Milf show”.

Un progetto che nasce da un precedente speciale, realizzato a gennaio, e che ora si arricchisce di una stagione completa.

L’esperienza precedente, contrariamente alle aspettative di una fruizione rapida e distaccata, ha generato un’accoglienza inaspettatamente calorosa e positiva.

“Pensavo sarebbe stata una botta secca e via”, rivela Persia, “ma è andata bene, e la rete si era complimentata.

” Questa reazione del pubblico ha confermato un desiderio condiviso da molti professionisti dello spettacolo: la speranza di creare un legame autentico con gli spettatori, un’empatia che trascenda la semplice performance.

“Ognuno di noi che fa questo mestiere immagina, spera, sogna che poi possa accadere una cosa come questa,” prosegue l’attrice e comica, sottolineando l’importanza di questa realizzazione personale.

“Sinceramente Persia” non è solo uno spettacolo comico, ma un percorso introspettivo, un’esplorazione della femminilità e della maternità attraverso il filtro dell’umorismo.

Il successo del progetto è anche frutto della sinergia con i colleghi Omar Fantini, che amplifica la componente comica con la sua energia contagiosa, e Alessio Viola, giornalista che con la sua acuta osservazione e la capacità di contestualizzare le gag con dati curiosi e rilevanti, aggiunge profondità e originalità allo spettacolo.

Viola funge da ponte tra il divertimento e la riflessione, offrendo al pubblico una prospettiva inedita sui temi trattati, evitando che la leggerezza dell’umorismo comprometta la sostanza del messaggio.

“Sinceramente Persia – One Milf show” si configura quindi come un esperimento televisivo che, al di là della comicità, aspira a stimolare una riflessione intelligente e divertente sulla condizione femminile contemporanea, offrendo al pubblico un’esperienza coinvolgente e memorabile.