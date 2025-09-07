Venezia 82: La Mostra tra Arte, Impegno e l’Urgenza di Gaza

Il velo di distacco, l’illusione di un’oasi cinematografica immune alle turbolenze globali che gravavano sulla 82ª Mostra del Cinema di Venezia, si è squarciato con violenza durante la cerimonia di premiazione.

Lungi dall’essere un evento di celebrazione puramente artistica, la chiusura del festival al Lido è stata segnata da un’esplosione di voci e di manifestazioni che hanno inevitabilmente riportato al centro del dibattito pubblico il peso della sofferenza umana, con particolare riferimento alla devastante crisi umanitaria in corso a Gaza.

L’atmosfera, inizialmente intrisa di solennità e di festeggiamenti per i riconoscimenti artistici, si è trasformata in un palcoscenico di espressione civile, una piattaforma inattesa per richiami all’impegno etico e alla responsabilità collettiva.

Attori, registi, membri della giuria, e persino il pubblico, hanno utilizzato le loro dichiarazioni, i loro gesti e le loro presenze per denunciare l’ingiustizia, per invocare la pace e per sollecitare un’azione concreta di solidarietà verso le vittime del conflitto.

La Mostra di Venezia, tradizionalmente custode di un’aura di eleganza e di autorevolezza, si è ritrovata così a confrontarsi con la sua funzione di specchio della società, un riflesso scomodo ma necessario.

L’arte, in particolare quella cinematografica, ha sempre avuto il potere di illuminare le zone d’ombra, di stimolare la riflessione e di promuovere l’empatia.

In questo frangente, la Mostra di Venezia ha dimostrato di non poter eludere la propria responsabilità di testimone del mondo, di voce per chi non ne ha.

L’evento non è stato solo una reazione emotiva, ma una presa di coscienza collettiva.

Ha evidenziato come il cinema, in quanto forma d’arte capace di narrare storie universali, possa diventare un potente strumento di sensibilizzazione e di mobilitazione.

La necessità di un approccio più consapevole e responsabile da parte del mondo del cinema, non solo nella selezione delle opere da presentare, ma anche nel modo in cui vengono comunicate e recepite, è diventata palpabile.

La cerimonia di chiusura non ha cancellato la bellezza e la qualità dei film presentati, ma ha aggiunto un capitolo inaspettato alla storia del festival.

Ha rivelato la fragilità del confine tra intrattenimento e impegno, tra estetica e etica, tra arte e responsabilità sociale.

La 82ª Mostra del Cinema di Venezia, al di là dei premi e delle proiezioni, si è trasformata in un monito, in un appello alla coscienza, un invito a non dimenticare che dietro lo schermo ci sono persone, storie, vite da proteggere.

Un’eredità che trascende l’effimero del glamour cinematografico e che si radica nella profonda urgenza di un mondo più giusto e compassionevole.