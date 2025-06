Acciaierie d’Italia: Vertice al Ministero per la Cassa Integrazione

Il Ministero del Lavoro ha ufficialmente fissato per il 25 giugno, alle ore 11, una seduta cruciale con le rappresentanze sindacali per valutare congiuntamente la richiesta di integrazione salariale presentata da Acciaierie d’Italia, attualmente in amministrazione straordinaria. La decisione, comunicata formalmente alle organizzazioni di categoria, si inscrive in un contesto economico e industriale particolarmente delicato, segnato dalla necessità di bilanciare la salvaguardia dell’occupazione con la sostenibilità finanziaria del gruppo siderurgico.La modalità ibrida della riunione – con la possibilità di partecipazione sia in presenza, presso la sede ministeriale, che in videoconferenza – riflette l’urgenza e la complessità della situazione, favorendo la massima partecipazione degli attori coinvolti, dislocati geograficamente o con esigenze specifiche.La richiesta di Cassa Integrazione (CIGO) avanzata da Acciaierie d’Italia rappresenta un tentativo di mitigare gli impatti negativi derivanti da una serie di fattori concorrenti. Tra questi, si segnalano le flessioni della domanda globale di acciaio, l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, le tensioni geopolitiche che influenzano le catene di fornitura e le sfide legate alla transizione ecologica, con l’obsolescenza di alcuni processi produttivi e la necessità di investimenti in tecnologie più sostenibili.L’amministrazione straordinaria, introdotta per evitare il collasso aziendale, ha l’obiettivo primario di garantire la continuità operativa dell’impianto, preservando il know-how industriale e le competenze professionali accumulate nel corso dei decenni. La CIGO, in questo scenario, si configura come uno strumento temporaneo di supporto al reddito per i lavoratori, consentendo di sospendere o ridurre l’attività produttiva in determinate aree, senza ricorrere immediatamente a misure più drastiche come i licenziamenti.Tuttavia, la decisione di approvare o meno la CIGO non è affatto scontata. Il Ministero del Lavoro, unitamente alla Commissione Governativa competente, dovrà esaminare attentamente la documentazione presentata da Acciaierie d’Italia, verificando la sussistenza dei presupposti di legge, la correttezza dei calcoli e la coerenza del piano industriale di risanamento. Particolare attenzione sarà rivolta all’impegno dell’azienda a implementare azioni concrete per il recupero della competitività, l’efficientamento dei processi e la ricerca di nuovi mercati.La riunione del 25 giugno si preannuncia quindi un momento cruciale per il futuro del gruppo siderurgico e per la tutela dei diritti dei lavoratori. Le organizzazioni sindacali, da parte loro, si preparano a presentare le proprie osservazioni e proposte, sollecitando l’adozione di soluzioni che coniughino la sostenibilità economica con la responsabilità sociale, evitando di scaricare sui lavoratori il peso delle difficoltà aziendali. Il dibattito sarà inevitabilmente intenso e le decisioni assunte avranno un impatto significativo sulle prospettive occupazionali e sullo sviluppo economico del territorio.