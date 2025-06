BoE ferma i tassi: cautela tra inflazione e crescita.

La Banca d’Inghilterra (BoE) ha confermato oggi, in linea con le previsioni consolidate, la stabilità del tasso di riferimento sui 4,25%. Questa decisione, che segue il recente abbassamento di venticinque punti base, si inserisce in un contesto economico globale complesso e segnato da crescenti incertezze. Lungi dall’essere un mero atto di continuità, la decisione del Comitato di Politica Monetaria (MPC) riflette una valutazione approfondita dei rischi che gravano sull’inflazione e sulla crescita economica. Sebbene l’abbassamento precedente indicasse una potenziale svolta verso una politica monetaria più accomodante, i dati economici recenti, in particolare quelli relativi al mercato del lavoro, all’inflazione persistente e alla tenuta della crescita globale, hanno indotto il Comitato a un approccio cauto.L’inflazione, seppur in calo rispetto ai picchi del 2023, rimane al di sopra dell’obiettivo del 2% fissato dalla BoE. L’inerzia inflazionistica, alimentata da fattori esterni come i prezzi dell’energia e delle materie prime, unitamente a dinamiche interne legate alla crescita salariale, continua a rappresentare una sfida significativa. La BoE sta monitorando attentamente l’impatto dei recenti aumenti dei salari sui prezzi al consumo, analizzando se questo fenomeno possa innescare una spirale salari-prezzi che comprometterebbe il ritorno alla stabilità dei prezzi.Il mercato del lavoro britannico, nonostante alcune recenti indicazioni di un leggero rallentamento, si mantiene sorprendentemente resiliente, con un tasso di disoccupazione basso e una forte domanda di lavoro. Questa situazione, se da un lato supporta la crescita economica, dall’altro contribuisce a esercitare pressioni al rialzo sui salari. La BoE è consapevole che una politica monetaria troppo restrittiva potrebbe soffocare la crescita economica, già frenata dall’elevato debito delle famiglie e dalle incertezze legate alle relazioni commerciali post-Brexit. Tuttavia, un’eccessiva allentamento delle misure monetarie potrebbe alimentare l’inflazione e compromettere la credibilità della banca centrale.La decisione odierna segnala dunque un equilibrio delicato tra la necessità di sostenere la crescita economica e il dovere di garantire la stabilità dei prezzi. Il Comitato di Politica Monetaria ha ribadito la propria determinazione a seguire attentamente l’evoluzione dei dati economici e ad agire di conseguenza, sottolineando che eventuali future decisioni sui tassi d’interesse dipenderanno dalla traiettoria dell’inflazione e dalla sua compatibilità con l’obiettivo del 2%. La trasparenza con cui la BoE comunica le proprie intenzioni rimane cruciale per guidare le aspettative del mercato e minimizzare l’impatto delle sue decisioni sulla volatilità finanziaria. Il prossimo incontro del Comitato di Politica Monetaria sarà attentamente scrutinato per individuare eventuali segnali di una futura inversione di rotta o di una ulteriore conferma della politica monetaria attuale. L’analisi dettagliata delle proiezioni economiche della BoE, incluse le stime relative al prodotto interno lordo, alla disoccupazione e all’inflazione, fornirà ulteriori indizi sulla futura direzione della politica monetaria.