Direttiva Green Claims a rischio: l’Europa rivede la sostenibilità aziendale.

L’attuale architettura normativa europea in materia di sostenibilità aziendale sta vivendo una fase di profonda revisione, con la Direttiva Green Claims al centro di un acceso dibattito che ne mette a rischio l’approvazione. Recentemente, un portavoce della Commissione Europea ha comunicato l’intenzione di sospendere il processo legislativo relativo alla proposta avanzata nel 2023, una decisione prontamente confermata da fonti interne all’Unione Europea.La Direttiva Green Claims, concepita per contrastare il fenomeno del greenwashing e fornire ai consumatori informazioni più trasparenti e verificabili sulle credenziali ambientali dei prodotti e servizi, si trova ora di fronte a un ostacolo significativo. La preoccupazione principale che anima la Commissione Europea risiede nella possibilità che l’accordo finale, frutto delle negoziazioni tra Parlamento e Consiglio Ue, possa discostarsi in modo sostanziale dagli obiettivi originari della proposta.L’ossatura della Direttiva Green Claims prevedeva l’introduzione di requisiti stringenti per la validazione delle affermazioni ambientali, richiedendo che fossero supportate da prove scientifiche robuste e che fossero comunicate in modo chiaro e comprensibile ai consumatori. L’obiettivo era quello di evitare che le aziende facessero affermazioni vaghe o ingannevoli, creando una percezione di sostenibilità che non corrispondeva alla realtà.La potenziale “snaturazione” degli obiettivi, come sottolineano i funzionari UE, si riferisce in particolare al rischio che i compromessi necessari per raggiungere un accordo politico possano diluire i requisiti di trasparenza e verificabilità. In particolare, si teme che i margini di manovra concessi alle aziende per interpretare e applicare le regole possano minare l’efficacia della Direttiva e ridurre la fiducia dei consumatori.La discussione in corso solleva questioni cruciali sulla governance della sostenibilità in Europa. Da un lato, si riconosce l’importanza di raggiungere un consenso ampio tra gli Stati membri, tenendo conto delle diverse sensibilità e priorità nazionali. Dall’altro, si evidenzia il rischio di compromettere l’integrità di una normativa destinata a promuovere una transizione ecologica credibile e duratura.La decisione della Commissione Europea di valutare il ritiro della Direttiva Green Claims segna un momento di riflessione sulle modalità più efficaci per combattere il greenwashing e garantire che le aziende siano responsabili delle loro affermazioni ambientali. Si apre ora uno scenario incerto, in cui si dovrà trovare un equilibrio tra le esigenze di consenso politico e l’imperativo di tutelare i consumatori e l’ambiente. La vicenda evidenzia la complessità del processo legislativo europeo e la necessità di un impegno costante per mantenere l’ambizione e l’efficacia delle politiche di sostenibilità. La pressione da parte delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori sarà fondamentale per assicurare che le future iniziative normative rimangano fedeli agli obiettivi di trasparenza e credibilità ambientale.