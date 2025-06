Edgewing: Nascita di una joint-venture per il futuro dell’aviazione da combattimento.

La cooperazione internazionale si concretizza in una nuova era per l’aviazione da combattimento: nasce ufficialmente Edgewing, una joint-venture strategica che vede la convergenza di tre pilastri industriali globali – Bae Systems (Regno Unito), Leonardo (Italia) e Japan Aircraft Industrial Enhancement Co. Ltd. (Giappone) – con una partecipazione equa del 33,3% ciascuno. Questo accordo, sancito nell’ambito del Global Combat Air Programme, non si configura semplicemente come una partnership commerciale, ma come un impegno a lungo termine volto a ridefinire il futuro della difesa aerea.Edgewing assume il ruolo cruciale di autorità progettuale per l’intero ciclo di vita del nuovo velivolo da combattimento di sesta generazione, un’impresa che trascende la mera ingegneria aeronautica per abbracciare la gestione strategica di un sistema complesso e integrato. La visione proiettata oltre il 2070 testimonia l’ambizione di creare un asset difensivo di durata eccezionale, capace di evolversi al passo con le mutevoli sfide geopolitiche e tecnologiche.L’accordo di Edgewing si inserisce in un contesto di crescenti preoccupazioni per la sicurezza internazionale e la necessità di una risposta coordinata tra alleati strategici. Il Global Combat Air Programme, di cui Edgewing è un elemento chiave, si fonda sulla condivisione di conoscenze, competenze e risorse, al fine di ridurre i costi, accelerare l’innovazione e garantire interoperabilità tra i sistemi d’arma. L’innovazione che Edgewing dovrà perseguire non si limiterà all’aspetto aerodinamico e alla potenza di fuoco. Si prevede l’integrazione di tecnologie all’avanguardia, come l’intelligenza artificiale per l’assistenza alla decisione del pilota, la cyber-sicurezza avanzata per proteggere i sistemi di bordo, e la capacità di operare in ambienti contestati, inclusi scenari di guerra elettronica e attacchi ipersonici. L’aspetto della sostenibilità, con un’attenzione particolare alla riduzione dell’impatto ambientale, costituirà inoltre un fattore determinante nella progettazione del nuovo velivolo.La nomina di Marco Zoff, proveniente dalla dirigenza di Leonardo, come primo leader di Edgewing, sottolinea l’importanza strategica di questa iniziativa e l’impegno a garantire una gestione efficiente e orientata ai risultati. La sua esperienza nella gestione di programmi complessi e la sua profonda conoscenza del settore aeronautico saranno fondamentali per guidare Edgewing nel suo percorso di sviluppo.In definitiva, la nascita di Edgewing rappresenta un punto di svolta nella cooperazione internazionale nel settore della difesa, segnando l’inizio di un’era di innovazione, condivisione di conoscenze e sicurezza condivisa tra Regno Unito, Italia e Giappone, con implicazioni significative per l’evoluzione delle capacità di difesa aerea globali.