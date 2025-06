Mercato immobiliare 2025: prezzi in crescita, ma con forti contrasti

Nel primo trimestre del 2025, il mercato immobiliare italiano presenta un quadro complesso, caratterizzato da una persistenza della crescita dei prezzi residenziali, sebbene con sfumature significative e contrastanti. L’incremento annuale dei prezzi delle abitazioni, rilevato dall’Istat, si assesta al 4,4%, un dato che, pur indicando una certa stabilità rispetto alle previsioni, cela dinamiche divergenti all’interno del settore.Un elemento di spicco è l’accelerazione della crescita dei prezzi delle abitazioni usate, che si impenna al +4,9%. Questa performance positiva rappresenta il picco più alto dal 2010, anno di avvio della serie storica, e suggerisce una rinnovata domanda per l’edilizia esistente, spinta probabilmente da fattori quali l’aumento dei tassi di interesse sui mutui per le nuove costruzioni e una maggiore propensione all’acquisto di immobili già pronti, dettata anche da esigenze di rapidità e dalla ricerca di soluzioni abitative più immediate.Contrariamente a questa tendenza, si registra un rallentamento nella crescita dei prezzi delle abitazioni nuove, che si attesta a un modesto +1,5%. Questo dato potrebbe riflettere una maggiore difficoltà per i costruttori nel trasferire sui consumatori l’aumento dei costi dei materiali e della manodopera, unitamente a una crescente sensibilità da parte degli acquirenti potenziali verso l’incertezza del mercato e le prospettive di svalutazione degli immobili di nuova costruzione nel medio-lungo termine.Analizzando l’andamento congiunturale, l’indice dei prezzi delle abitazioni mostra una lieve flessione trimestrale dello 0,2%. Questa diminuzione è interamente imputabile alla contrazione dei prezzi delle abitazioni nuove, che si riducono dell’8,7%, mentre le abitazioni usate continuano a registrare una crescita, seppur più contenuta, dell’1,7%. La divergenza tra le due tipologie di immobili suggerisce una crescente polarizzazione del mercato, con una maggiore pressione sui prezzi delle nuove costruzioni e una relativa resilienza di quelle esistenti.Le implicazioni di questi dati sono molteplici. Sul piano economico, la dinamica differenziata dei prezzi potrebbe influenzare le decisioni di investimento e le strategie di sviluppo del settore edile. Sul piano sociale, l’accessibilità all’acquisto della prima casa potrebbe diventare una sfida sempre più complessa per le famiglie a basso e medio reddito, soprattutto in presenza di tassi di interesse elevati e di un mercato caratterizzato da una forte concorrenza. Ulteriori analisi saranno necessarie per comprendere appieno le cause di questa polarizzazione e per definire politiche abitative adeguate a sostenere la domanda e a garantire un accesso equo all’abitazione.