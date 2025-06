Pirelli, governance e partnership con Sinochem: un percorso di crescita.

La strategia di governance di Pirelli, in evoluzione e permeata dalla partnership con Sinochem, sta mantenendo la rotta verso obiettivi di efficienza e valore condiviso. Questa affermazione, formulata dal vicepresidente esecutivo Marco Tronchetti Provera durante l’incontro annuale della Consob con il mondo finanziario, sottolinea un percorso di trasformazione che va ben oltre una semplice gestione aziendale.La presenza di Sinochem, colosso cinese del settore chimico, non si configura solamente come un azionista di riferimento, ma come un catalizzatore per l’adozione di pratiche di governance più robuste e trasparenti. Il dialogo costante e la condivisione di competenze, derivanti da contesti economici e culturali differenti, stanno contribuendo a una revisione critica dei processi decisionali e alla razionalizzazione della struttura organizzativa di Pirelli.L’impegno di Tronchetti Provera, figura chiave nella gestione di Pirelli, riflette la volontà di allineare la governance aziendale a standard internazionali sempre più stringenti, promuovendo al contempo una maggiore accountability e responsabilità verso tutti gli stakeholder: azionisti, dipendenti, clienti e comunità locali. Questa transizione non è priva di sfide. La complessità di integrare due modelli di governance distinti – quello occidentale, tradizionalmente orientato alla performance finanziaria a breve termine, e quello cinese, spesso caratterizzato da una maggiore attenzione alla stabilità a lungo termine e alla sostenibilità – richiede un’attenta mediazione e una continua capacità di adattamento.Tuttavia, i benefici attesi superano di gran lunga le difficoltà. Una governance più solida e trasparente si traduce in una maggiore fiducia da parte degli investitori, in un accesso più agevole ai mercati finanziari e in una maggiore capacità di attrarre e trattenere talenti. Inoltre, l’adozione di pratiche di governance all’avanguardia contribuisce a rafforzare la reputazione di Pirelli come azienda responsabile e sostenibile, capace di affrontare le sfide del mercato globale con resilienza e innovazione. Il percorso intrapreso, per quanto impegnativo, rappresenta un investimento strategico nel futuro di Pirelli, un futuro in cui la partnership con Sinochem gioca un ruolo determinante per la sua crescita e il suo successo. La trasparenza e il dialogo costruttivo con la Consob e il mercato finanziario dimostrano un impegno concreto verso la responsabilità e la sostenibilità.