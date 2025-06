Smartphone più duraturi: l’UE dice addio all’obsolescenza.

L’era della obsolescenza programmata, almeno per quanto riguarda smartphone e tablet, sembra volgere al termine nell’Unione Europea. Una rivoluzione normativa, entrata in vigore a breve, ridefinisce gli standard di produzione e distribuzione di questi dispositivi, promettendo un impatto significativo sia per i consumatori che per l’ambiente.Le nuove disposizioni, frutto di un processo legislativo complesso e di un crescente consenso riguardo alla necessità di ridurre l’impatto ambientale dell’elettronica, non si limitano a imporre una maggiore durata dei dispositivi. Il cambiamento è molto più ampio e si articola su diversi fronti.In primo luogo, la durata degli smartphone e dei tablet sarà oggetto di requisiti sempre più stringenti. I produttori dovranno garantire un ciclo di vita più lungo per i loro prodotti, supportando il software con aggiornamenti per un periodo di tempo definito e assicurando la disponibilità di pezzi di ricambio essenziali. Questo significa che i dispositivi non saranno più resi obsoleti artificialmente da aggiornamenti software incompatibili o dalla mancanza di componenti sostituibili.Parallelamente, si pone l’accento sull’efficienza energetica. Le nuove normative introducono criteri più rigorosi per la valutazione del consumo di energia dei dispositivi, incentivando i produttori a progettare apparecchiature più parsimoniose e ad ottimizzare la gestione della batteria. Un dispositivo più efficiente non solo riduce i costi per l’utente, ma contribuisce anche a diminuire l’impronta ecologica complessiva del settore.Un elemento cruciale è la riparabilità. I consumatori avranno diritto a un accesso più facile a manuali di riparazione dettagliati e a componenti di ricambio originali, a prezzi ragionevoli. I produttori dovranno progettare dispositivi che siano più semplici da smontare e riparare, riducendo la necessità di sostituzioni premature e favorendo un modello di consumo più sostenibile. L’obiettivo è passare da una cultura del “sostituisci” a una cultura della “ripara”.L’impatto di queste regole va ben oltre il singolo acquisto. Si tratta di un cambiamento di paradigma che mira a responsabilizzare i produttori, a proteggere i diritti dei consumatori e a promuovere un’economia circolare nell’ambito dell’elettronica. Si tratta di un passo importante verso un futuro in cui la tecnologia non sia più sinonimo di spreco e di impatto ambientale negativo.L’introduzione di queste normative rappresenta un’opportunità unica per i consumatori europei di fare scelte più informate e consapevoli, favorendo i produttori che si impegnano a offrire prodotti più duraturi, efficienti e riparabili. Il cambiamento è in atto, e il futuro dell’elettronica è destinato a essere più sostenibile e responsabile.