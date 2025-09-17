ABI conferma sostegno finanziario allo Stato: accordo biennale.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), sotto la guida del Presidente Antonio Patuelli, ha confermato con voto unanime il proprio impegno continuativo di supporto finanziario al Bilancio dello Stato.

Questa decisione, che estende un accordo già sottoscritto, contempla un contributo biennale per gli esercizi finanziari 2025 e 2026, rappresentando un pilastro di stabilità per le casse dello Stato in un contesto economico complesso.

L’impegno dell’ABI, lungi dall’essere un mero adempimento formale, si inserisce in una più ampia visione di responsabilità sociale e di partnership strategica tra il sistema bancario e le istituzioni governative.

Si tratta di un atto che testimonia la consapevolezza del ruolo cruciale che le banche svolgono non solo nel promuovere la crescita economica attraverso il credito e gli investimenti, ma anche nel contribuire alla solidità finanziaria del Paese.

La decisione, presa in un momento di particolare attenzione alla gestione del debito pubblico e alla necessità di consolidare le finanze statali, sottolinea la volontà dell’ABI di affiancare il Governo nella realizzazione degli obiettivi di politica economica e sociale.

Questo contributo, la cui entità precisa è stata precedentemente definita nell’accordo del 2023, rappresenta un segnale tangibile di fiducia nelle prospettive di crescita e di risanamento del Paese.

Per garantire un’efficace implementazione di questa decisione e per facilitare eventuali chiarimenti o necessità di coordinamento con gli organi governativi competenti, il Direttore Generale dell’ABI, Marco Elio Rottigni, è stato delegato a fungere da interlocutore privilegiato.

Questa delega operativa mira a snellire i processi decisionali e a garantire una comunicazione fluida e tempestiva tra l’ABI e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’iniziativa si colloca nel solco di una tradizione di collaborazione tra il settore bancario e lo Stato, che ha visto l’ABI impegnata in diverse iniziative volte a sostenere la stabilità finanziaria e a promuovere la crescita economica del Paese.

L’ABI, nel suo ruolo di rappresentante del sistema bancario italiano, continuerà a monitorare l’evoluzione del contesto economico e finanziario e a collaborare attivamente con le istituzioni governative per affrontare le sfide future e cogliere le opportunità di sviluppo.

L’auspicio è che questa partnership continui a rafforzarsi, contribuendo al benessere e alla prosperità dell’Italia.