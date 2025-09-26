Addio Pasquale Pistorio, l’ingegnere che ha rivoluzionato la microelettronica.

Pasquale Pistorio, figura emblematica dell’ingegneria italiana e architetto di una delle più importanti realtà industriali del nostro Paese, si è spento all’età di 89 anni.

La sua scomparsa, comunicata ufficialmente da StMicroelectronics, segna la fine di un’esistenza profondamente segnata dall’innovazione, dalla visione strategica e da una leadership carismatica che ha plasmato il panorama della microelettronica globale.

Pistorio non fu semplicemente un ingegnere; fu un vero e proprio visionario che intuì decenni fa il potenziale trasformativo dei semiconduttori, un settore allora ancora in fasce nel contesto industriale italiano.

La sua eredità è inestricabilmente legata alla straordinaria metamorfosi di Sgs-Thompson, impresa che sotto la sua guida, e con un coraggio imprenditoriale senza pari, si è evoluta fino a diventare StMicroelectronics, un colosso riconosciuto a livello internazionale per la progettazione, la produzione e la vendita di microchip e sistemi avanzati.

La sua opera non si limitò alla mera gestione aziendale.

Pistorio, con un acume profetico, comprese la necessità di un’integrazione strategica, superando le barriere nazionali e abbracciando la collaborazione internazionale.

Fu un pioniere nella creazione di partnership vincenti, anticipando le dinamiche di un mercato sempre più globalizzato e competitivo.

La sua capacità di unire competenze diverse, di costruire team internazionali e di negoziare accordi complessi fu cruciale per il successo di StMicroelectronics.

La sua leadership fu caratterizzata da un approccio pragmatico, ma al tempo stesso fortemente orientato al futuro.

Pistorio non si limitò a seguire le tendenze del mercato, ma le anticipò, investendo in ricerca e sviluppo, promuovendo l’innovazione radicale e puntando su talenti emergenti.

La sua visione si estese oltre i confini tecnologici, comprendendo l’importanza di una gestione responsabile e sostenibile, in linea con le sfide del nostro tempo.

La scomparsa di Pasquale Pistorio lascia un vuoto incolmabile nel panorama industriale italiano e internazionale.

La sua storia rappresenta un esempio di come l’ingegno, la determinazione e la visione strategica possano trasformare una realtà locale in un leader globale, lasciando un’impronta indelebile nel mondo della microelettronica e nell’economia del nostro Paese.

La sua eredità continua a ispirare nuove generazioni di ingegneri e imprenditori, invitandoli a perseguire l’eccellenza e a guardare al futuro con audacia e lungimiranza.