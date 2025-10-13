Aeroporti Europei: Traffico Passeggeri in Forte Crescita ad Agosto 2025

Il dinamismo del settore aeroportuale europeo si conferma in agosto 2025, con una crescita significativa del traffico passeggeri che supera le aspettative iniziali.

Secondo i dati preliminari diffusi da ACI Europe, l’associazione che rappresenta gli operatori aeroportuali del Vecchio Continente, si registra un incremento del 4,9% rispetto ad agosto 2024, un dato che consolida la tendenza positiva dell’estate, ampiamente superiore alla media annuale prevista.

L’espansione non è uniforme: il motore principale di questa crescita è rappresentato dal traffico internazionale, che avanza del 5,6%, indicando una robusta ripresa dei flussi transfrontalieri e una maggiore propensione al viaggio all’estero da parte dei passeggeri europei.

Il traffico interno, pur in crescita (+1,6%), mostra un ritmo più contenuto, probabilmente influenzato da fattori economici e da una diversa distribuzione geografica della domanda.

Un elemento particolarmente rilevante è la capacità del settore di recuperare il terreno perduto durante la pandemia.

I volumi di passeggeri ad agosto 2025 si posizionano infatti al +7% rispetto agli equivalenti livelli del 2019, un indicatore chiaro della resilienza del comparto e della sua capacità di superare le difficoltà.

Questa performance suggerisce un ritorno alla normalità, con una domanda di mobilità aerea che recupera con vigore.

Contrariamente al traffico passeggeri, il movimento merci mostra un andamento discendente.

Agosto 2025 registra un calo del 5,8% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Tuttavia, se si considera il confronto con i livelli pre-pandemici del 2019, il traffico merci si attesta comunque ad un positivo 7%, suggerendo una ripresa seppur più lenta e con dinamiche differenti rispetto al comparto passeggeri.

All’interno del panorama europeo, alcuni hub di traffico merci spiccano per performance superiori alla media.

L’aeroporto di Liegi si distingue con un incremento notevole (+29%), seguito da Madrid (+11,4%) e Milano Malpensa (+6%), segnali di un’evoluzione delle rotte commerciali e della capacità di adattamento degli operatori aeroportuali.

Questi risultati evidenziano la crescente importanza di alcune piattaforme logistiche europee, in grado di intercettare e gestire flussi commerciali sempre più complessi e diversificati.

L’analisi più approfondita di questi dati richiederà di considerare l’impatto di fattori geopolitici, variazioni nei costi delle materie prime e l’evoluzione delle catene di approvvigionamento globali.