giovedì 16 Ottobre 2025
1.2 C
Rome
Economia

Agosto: il commercio estero italiano rallenta, USA in calo.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Agosto delude le aspettative iniziali, segnalando una fase di raffreddamento nel commercio estero italiano.

Nonostante il saldo commerciale mantenga un segno positivo, attestandosi a 2.050 milioni di euro, i dati Istat rivelano segnali di preoccupazione legati alla dinamica delle esportazioni.

Si osserva una flessione tendenziale, seppur lieve, dell’1,1% in termini monetari, affiancata da una contrazione più marcata delle importazioni, pari al 3%.
Un elemento particolarmente rilevante è il brusco ridimensionamento delle esportazioni verso il mercato statunitense, che subisce un crollo significativo del 21,1%.
Questa contrazione, unitamente a quella osservata in Turchia (-25,9%) e Cina (-16,3%), incide pesantemente sulla performance complessiva dell’export nazionale.

L’entrata in vigore di nuove tariffe commerciali verso gli Stati Uniti, probabilmente, ha contribuito a innescare questa dinamica negativa.

Tuttavia, il quadro non è completamente desolante.

L’aumento delle esportazioni verso alcuni importanti partner commerciali europei offre un barlume di speranza.

Francia (+20,6%), Spagna (+9,4%), Paesi Bassi (+13,5%), Regno Unito (+7,3%) e Belgio (+8,8%) si distinguono per performance positive, attenuando in parte l’impatto negativo delle flessioni verso Stati Uniti, Turchia e Cina.
L’analisi congiunturale del mese di agosto evidenzia una flessione delle importazioni del 3,7% e delle esportazioni del 2,7%, suggerendo un rallentamento generalizzato dell’attività commerciale.

La situazione richiede un’attenta valutazione delle cause sottostanti a queste variazioni, con particolare attenzione all’impatto delle politiche commerciali internazionali e alla necessità di diversificare i mercati di riferimento per ridurre la dipendenza da singoli partner.
La capacità di adattamento e la ricerca di nuove opportunità di crescita saranno cruciali per il futuro del commercio estero italiano.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved