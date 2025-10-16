Ardian e Finint Infrastrutture acquisiscono Save: svolta per gli aeroporti italiani.

Ardian, gigante globale degli investimenti in mercati privati, e Finint Infrastrutture, società specializzata in infrastrutture e finanziamenti agevolati, hanno ufficialmente siglato un accordo strategico per l’acquisizione di Milione Spa, la holding che controlla Save, operatore aeroportuale di primaria importanza in Italia.

Questa mossa segna un punto di svolta per il settore, con implicazioni significative per la mobilità aerea regionale e lo sviluppo infrastrutturale del territorio.

L’operazione, il cui perfezionamento fa seguito ad una fase di esclusiva avviata a maggio e accurati controlli di due diligence, vede un consorzio composto da Ardian, Finint Infrastrutture e Sviluppo 87 (controllata da Finanziaria Internazionale Holding) acquisire una quota di circa il 100% del capitale di Milione Spa.

L’accordo sottolinea la fiducia degli investitori nella solida gestione di Save e nel potenziale di crescita dei suoi scali, che includono Venezia Marco Polo (il terzo aeroporto italiano per traffico intercontinentale), Verona Villafranca, Treviso Sant’Egidio, Brescia Montichiari e una partecipazione strategica in Charleroi (Belgio).

L’ingresso di Ardian, con la sua vasta esperienza internazionale e risorse finanziarie, si combina con la profonda conoscenza del mercato italiano e l’impegno per la sostenibilità di Finint Infrastrutture, creando una sinergia particolarmente interessante per lo sviluppo futuro della rete aeroportuale.

La decisione di mantenere l’attuale management testimonia la riconosciuta competenza del team di Save e la volontà di garantire una transizione fluida e una continuità operativa.

Questo cambiamento di proprietà segna l’uscita dai precedenti investitori, i fondi di Dws Infrastrutture e Infravia Capital Partners, che hanno contribuito in passato alla crescita di Save.

Tuttavia, Sviluppo 87, forte del sostegno di Finanziaria Internazionale Holding, manterrà una partecipazione significativa, sottolineando un impegno di lungo termine nel progetto.

Il completamento dell’operazione, previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, segnerà l’inizio di una nuova fase per Milione Spa e per l’intera rete di aeroporti Save, con l’obiettivo di potenziare la connettività, migliorare i servizi offerti ai passeggeri e promuovere lo sviluppo economico delle regioni interessate.

L’operazione rappresenta un investimento strategico nel futuro della mobilità aerea italiana e un’opportunità per consolidare la posizione di Save come attore chiave nel panorama europeo.